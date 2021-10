Mompó demana reprovar als edils de Compromís per ajudar a pujar a l’Alcaldia de Catadau a qui fa costat a un condemnat per violència masclista

Print This Post

Lamenta el «silenci absolut» de Compromís en aquest assumpte que suposa un «manifest menyspreu pel drama que suposa la violència de gènere»

Elena Bastidas denúncia la inacció de Compromís davant aquestes situacions, tal com ja va succeir en el cas de l’exmarit de Mónica Oltra

El president provincial del PP de València, Vicente Mompó, ha lamentat hui l’actitud de Compromís que amb els seus vots a Catadau van ajudar a pujar a l’Alcaldia a Manuel Enrique Bono qui va ser expulsat del PSPV per mostrar el seu suport públic a un condemnat per violència masclista després d’assestar 16 punyalades a la seua parella en presència de la seua filla menor d’edat.

«Ens trobem davant una greu situació que provoca una gran alarma social, ja que es aúpan al capdavant d’institucions públiques a persones que han mostrat un manifest menyspreu pel drama que suposa la violència de gènere», ha explicat Mompó.



Aquesta actitud de Compromís «no és una cosa nova» i es fa a més amb una persona que el PSPV va expulsar per considerar «inacceptable» el seu suport a un condemnat per un delicte d’extrema gravetat.



Vicente Mompó ha demanat la reprovació dels regidors de Compromís de Catadau i ha insistit que «cap persona que faça costat a un condemnat per violència de gènere, delictes contra la llibertat sexual o abusos de menors pot ostentar un càrrec institucional».

I també ha lamentat que Compromís, que hauria de defensar els drets de la dona, haja preferit fer costat a una persona que «defensa a un maltractador abans que deixar que governe la llista més votada».



En la mateixa línia s’ha expressat la portaveu de Polítiques Socials del Grup Popular en les Corts, Elena Bastidas, qui ha recordat que fa unes setmanes el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ratificava la condemna a un cuidador (ex marit de Mónica Oltra) del centre de menors Xiquet Jesús de València, per abusos sexuals a una menor tutelada per la Conselleria de la qual és titular la mateixa Oltra.



Bastidas ha indicat que «la sentència reprovava de manera molt dura l’actuació de la Conselleria per actuar amb absolut menyspreu cap als interessos de la menor».



Més recentment ha sigut el Síndic de Greuges el que ha acusat la Conselleria d’Oltra d’obstaculitzar la investigació sobre la gestió dels centres de menors.



Tant Mompó com Bastidas coincideixen a assenyalar que Compromis ha actuat a Catadau «com fa els últims mesos en altres àmbits: amb silenci absolut. I això provenint d’aquells que venien a rescatar persones i donaven lliçons de moralitat resulta vergonyós».