Mompó denuncia que els PGE ignoren el pes de la província a Espanya i «no serveixen per a afrontar amb garanties els reptes dels valencians»

Les inversions en infraestructures de transport, culturals, turístiques i socials «són mínimes» i l’execució del pressupost d’enguany (un 16% a 30 de juny) confirma una «pèssima gestió»



Belén Hoyo destaca que Sánchez entén els Pressupostos com «una compra de voluntats» i per això se centra en Catalunya perquè «dóna la Comunitat per perduda»



La diputada nacional considera els comptes presentats com «un fre de mà» per al progrés dels valencians

El president provincial, Vicente Mompó, ha valorat de manera negativa el projecte dels Pressupostos Generals de l’Estat per a la província de València perquè «no compleixen les expectatives ni serveixen per a afrontar amb garanties els reptes que tenim els valencians».

Mompó ha criticat que el pes de València com la tercera província d’Espanya en importància –atenent la seua aportació al PIB nacional i al nombre d’habitants– «no s’ha vist reconegut» i ha lamentat que «Ximo Puig no ha sabut defensar les necessitats que tenen els 266 municipis de la província».

«Aquest cap de setmana té una oportunitat d’or per a reclamar millores a Pedro Sánchez durant el congrés federal dels socialistes, encara que estic segur que si no ho ha fet fins hui seguirà sense vetlar pels interessos dels valencians», ha assenyalat.

«Els PGE han oblidat qüestions bàsiques per al desenvolupament de la província a tots els nivells com és el cas del túnel passant de l’eix ferroviari de la ciutat de València, el tren de la Costa d’Oliva a Dénia o el suport a les infraestructures culturals i a l’agricultura», ha explicat el president provincial.

Cap organisme es creu els comptes

Vicente Mompó ha afegit que tampoc és ben tractat pel projecte de Pressupostos una qüestió bàsica per a la província com és el turisme, ja que «les inversions en infraestructures costaneres danyades pels temporals és mínima. A la falta d’ajudes se suma la taxa turística que volen imposar des del Consell i que farà que el sector encara patisca més del que ja l’està fent en aquests moments».

El president provincial ha advertit que estem davant uns comptes «ficticis», ja que «cap organisme nacional, europeu o internacional considera que els ingressos que ha pressupostat el Govern de Sánchez siguen possibles». I ha ressaltat que «el que no compten als espanyols és que volen aprovar la pujada d’impostos més elevada de la democràcia».

Vicente Mompó ha recordat que a 30 de juny l’execució del pressupost per a 2021 en la Comunitat a penes superava el 16% «el que dóna una idea de la pèssima gestió que estan fent dels diners de tots els espanyols» i que sí «ha servit perquè el president i la seua interminable llista de ministres s’apliquen una pujada salarial del 2%».

Compra de voluntats

Per part seua, Belén Hoyo ha indicat que «aquests pressupostos parteixen d’una situació macroeconòmica totalment errònia. A ningú li cap al cap que en un moment de crisi com l’actual el Govern es dedique a utilitzar cadascun dels ministeris com a vertaders forats negres del balafiament».

«Sánchez i Díaz estan condemnant Espanya a un “default” sense precedents perquè han entés el pressupost públic com una manera de comprar voluntats polítiques», adverteix.

Per a la diputada nacional es tracta d’uns comptes «en línies generals balafiadores, desfasades, irreals i electoralistes. Són un vertader exercici de populisme pressupostari».

Hoyo ha denunciat que «l’esquerra ha congelat les inversions en la Comunitat perquè ja la dóna per perduda, igual que ocorre a Madrid. Estan centrats en obtindre rèdits electorals i suports parlamentaris d’altres comunitats autònomes, per això les inversions a Catalunya dupliquen a les de la nostra Comunitat».

Si analitzem les xifres d’execució del pressupost d’enguany, «ADIF va executar en el primer semestre tan sols un 10% del total pressupostat.

Renfe va executar un 26%, Acuamed un 11%, Enaire un 36%, Ports de l’Estat un 7%. Estem parlant de xifres ridícules que suposen una burla als valencians».

En definitiva, dels 910 milions d’inversió previstos pel sector públic empresarial en inversions territorializadas previstos per a enguany, tan sols s’ha executat en el primer semestre de 2021 un 11,6%, 105 milions d’Euros.

Quan el PSOE i Podemos vengen a València a presumir d’inversions, ha manifestat la diputada nacional, «cal preguntar-los on estan les inversions en millores de les infraestructures de Rodalia; el Corredor Mediterrani o el tren de la Costa; on està el suport del Govern a l’ampliació del Port de València; el túnel passant de València; la regeneració de l’Albufera; i on està el suport a la cultura o al benestar social».

També ha preguntat «on està el paper signat per Sánchez i Baldoví en el qual es deia que el sistema de finançament canviaria en 8 mesos».

Un llast per al progrés

«L’esquerra pren el pèl als valencians any rere any amb els pressupostos i són un fre de mà per al creixement de l’economia valenciana. No són els pressupostos que necessita la Comunitat i tampoc Espanya».

Belén Hoyo ha finalitzat recordant que «necessitem un Govern responsable, seriós i eficaç. Els valencians mereixen un Govern de Pablo Casado i un president com Carlos Mazón en la Generalitat. Alguna cosa que cada dia està molt més a prop».

Mentrestant, el senador Fernando de Rosa ha insistit que els pressupostos són «ficticis» i considera que «el Govern ha tornat a deixar a l’estacada als valencians i de res ha servit el piloteig de Puig a Sánchez».

De Rosa ha denunciat que no existisca en els pressupostos la partida necessària per al tercer carril de la A-3 i tampoc la millora de la V-30. Igual que «no hi ha ajudes concretes per a alleujar l’atur juvenil tan elevat que pateix la província».

Esmenes per a millorar els PGE

«La falta de credibilitat és el principal llast aquests pressupostos», ha explicat el senador qui recorda que tampoc en els centres penitenciaris s’han executat les inversions compromeses per a 2021. «Què esperarem en 2022?», ha reflexionat.

«Necessitem un Govern que no deixe arrere a ningú independentment de la regió, província o ciutat on es visca. El nostre objectiu és analitzar aquest pressupost i presentar, tant en el Congrés com al Senat, l’esmena a la totalitat ja anunciada, així com les esmenes necessàries per a poder millorar les inversions a la nostra província», ha manifestat.

Per a això, «el Partit Popular està i estarà amb totes les persones i col·lectius de la província escoltant-los per a poder plasmar les necessitats de tots ells en aquests Pressupostos».