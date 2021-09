Mompó redueix en el seu primer any de mandat un 85 per cent del nombre de gestores que va heretar

Print This Post

En l’actualitat ja només romanen actives tres gestores de les quals només la de Requena va ser nomenada sota l’actual presidència



Hi ha establides fórmules alternatives com els equips de treball, ja activa a Chiva, que faciliten l’avanç cap a la celebració dels congressos locals



Mompó ha destacat que la província està ja preparada per al cicle electoral i contribuir decisivament a recuperar el govern de les institucions

El president provincial del PP de València, Vicente Mompó, ha reduït en el seu primer any de mandat un 85 per cent del nombre de gestores que va heretar quan va accedir al càrrec després de ser triat en el congrés provincial.

Mompó sempre ha advocat per posar fi a la situació de provisionalitat que es vivia en algunes agrupacions locals i de les 15 gestores que es trobaven actives fa uns mesos hui dia només romanen tres: Sueca, Oliva i Requena.

Precisament aquesta última, la de Requena, és l’única gestora que s’ha nomenat sota el mandat de l’actual president provincial i va ser recentment prorrogada, com les altres dues, per a encarar de la millor forma possible en els citats municipis la celebració del congrés local.

Hi ha 8 de les 15 gestores que ja no estan actives perquè s’han celebrat els congressos locals o han sigut convocats pel que ja ha emanat una nova estructura legítimament confirmada pels afiliats en els conclaves. És el cas de Cortes de Pallás, Nàquera, San Antonio de Benagéber, Xàtiva, Almàssera, Titaguas, Alberic i Atzeneta d’Albaida.

Oferir estabilitat

Formen part així dels quasi 200 congressos locals que sota la presidència de Mompó ja s’han celebrat a la província i com ha recordat el líder provincial «ajuden a donar estabilitat i projectar lideratges davant els imminents processos electorals que viurà la província en l’any vinent i mitjà».

Altres quatre municipis que tenien gestores i no han sigut prorrogades són els d’Olocau, Quartell, Gátova i Alfara del Patiarca. En aquests casos s’ha optat per la formació de grups de treball que puguen facilitar l’avanç cap a la celebració dels congressos locals.

Mompó ha insistit que «el Partit Popular a la província està ja preparat per a liderar els ajuntaments i col·laborar activament en la recuperació del govern d’institucions com la Generalitat, amb Carlos Mazón al capdavant, i la Diputació».

La província, mobilitzada

El president provincial ha destacat la «il·lusió» per la nova etapa que ha començat el partit i el «treball incansable per a ajudar els espanyols a ser més lliures i allunyar-los de les polítiques intervencionistes del Govern de Sánchez».

En aqueix clima de «esperança» Mompó ha emmarcat la celebració de la convenció nacional del PP que tindrà el seu colofó en la capital del Túria i on ha destacat que la província de València «tindrà un paper molt actiu en la participació massiva que s’espera durant les jornades del pròxim dissabte i diumenge».