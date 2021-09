Mónica Oltra: ‘El canvi climàtic és una de les qüestions que major interés desperta entre la joventut

Print This Post

La vicepresidenta comparteix amb joves de Jove Oportunitat (JOOP) una dinàmica de sensibilització sobre el transport sostenible

La joventut participa en les polítiques públiques per a respondre a l’emergència climàtica

” El canvi climàtic és una de les qüestions que major interés desperta entre la joventut” ha destacat la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, en l’acte organitzat des de Jove Oportunitat, on “ens connectem amb les sensibilitats de la gent jove”.

La vicepresidenta ha compartit amb un grup de joves participants en el programa de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), Jove Oportunitat (JOOP) un taller per al transport sostenible dins de la Setmana Europea de la Mobilitat.

A l’activitat celebrada en l’eixida del pont d’Ademuz han acudit una vintena de joves de la ciutat de València i de les comarques de Camp del Túria i de L’Horta que han realitzat una dinàmica amb bicicleta per a identificar aquells mitjans de transport menys contaminants.

Mónica Oltra ha destacat la importància i implicació de les persones joves i s’ha referit a l’últim estudi del Observatori Valencià de la Joventut (OVJ)que demostra que “el canvi climàtic és una de les qüestions que major interés desperta entre la joventut, que majoritàriament considera que ha de ser una de les prioritats en les polítiques públiques”

En aquest sentit, ha ressaltat que “és un tema que preocupa el 74% de la joventut. A més, prop del 90% està a favor de la realització de campanyes per a fomentar el reciclatge i la reducció de residus, per exemple, el 87% està a favor de prohibir l’ús d’envasos en els supermercats.”

“És evident que recolzen l’ús de diners públics per al foment de les energies renovables”, ha explicat.

La vicepresidenta ha valorat que des de l’IVAJ, a través del programa Jove Oportunitat (JOOP), es treballe les polítiques mediambientals dins del treball de coaching i orientació que realitzen.

“Estem apostant amb aquests tres grups Joop que es connecten amb les inquietuds de la joventut, però també en la conscienciació mediambiental i en aquest cas sobre la mobilitat, en la mesura que ens puga ajudar a frenar el canvi climàtic”, ha afirmat Mónica Oltra.

“Les activitats transversals que realitza JOOP serveixen per a empoderar, per a donar protagonisme a la gent jove que li faça sentir-se estimada i valorada. A més, estem molt orgullosos d’aquest programa en el qual enguany participen un total 791 xics i xiques, dels quals un 61 per cent ja estan estudiant o treballant”.

Jove Oportunitat

El director de l’Institut Valencià de la Joventut, Jesús Martí, ha explicat que “l’activitat s’ha organitzat per a fomentar la mobilitat sostenible entre els i les ‘joopers’.

El programa Jove Oportunitat de l’IVAJ, cofinançat pel Fons Social Europeu, compta amb la col·laboració dels departaments de Joventut dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana i dels centres educatius i està dirigit a joves d’entre 16 i 21 anys de la Comunitat Valenciana que han abandonat els seus estudis, i l’objectiu dels quals és aconseguir que tornen a reprendre’ls i aconseguisquen completar-los.

A través de la metodologia del ‘coaching actitudinal’ s’ofereix orientació en l’àmbit acadèmic es treballa amb ells qüestions relacionades amb els seus interessos, com en aquest cas és la protecció del medi ambient.

Jesús Martí ha explicat que “aquest programa l’iniciem fa cinc anys per a donar oportunitats a joves de reprendre els seus estudis o incorporar-se a la vida laboral. Estem apreciant un alt nivell de resposta, fins ara ningú els havia dit que podien i nosaltres l’estem fent”.

El director de l’IVAJ ha informat que “prop de 3000 joves han participat en aquest programa des de la seua posada en marxa en 2017, amb un 70% de retorn als estudis o a un treball. Enguany, 2021 participen en Jove Oportunitat prop de 800 joves”.