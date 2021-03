Mònica Richart substitueix Leticia Morrió com a regidora de Compromís a Antella

Connect on Linked in

Mònica Richart viu els seus primers dies en el càrrec de regidora, després que la seua companya de partit i ex regidora de Joventut i Serveis Socials d’Antella, Leticia Morrió, renunciara al seu càrrec per motius personals. En una situació compromesa per la pandèmia, Richart assumeix les competències de la seua antecessora. La nova regidora s’ha mostrat contenta en els seus primers dies en el càrrec: “És un orgull poder treballar d’aquesta manera pel poble. Per descomptat, donaré el millor de mi perquè Antella millore el seu present i el seu futur”.

Quant als plans de Govern, la nova edil de Compromís per Antella ja s’ha reunit amb l’Associació Local de Jubilats per a iniciar un Pla d’Envelliment Responsable, en el qual s’instruïsca als més majors en l’ús de la tecnologia. També es planeja impulsar un voluntariat lingüístic per a aquelles noves persones que arriben a Antella. Quant a l’àrea jove, des de la regidoria aposten per la futura creació d’un Casal Juvenil i en l’àrea d’igualtat preparen una campanya per a la setmana internacional de l’orgull LGTBI amb el lema “Antella, un poble amb orgull”, posant especial èmfasi a facilitar l’ “eixida de l’armari” als pobles xicotets.