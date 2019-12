Montortal celebra la festivitat de la Puríssima.

Print This Post

Els veïns i les veïnes es bolquen per continuar la tradició molts anys més!

Els veïns i les veïnes de Montortal han celebrat un any més la festa de la seua patrona, la Puríssima! A la programació de la festa no ha faltat ni els campionats de petanca, de truc o de dominó , ni els jocs ni les despertades encara que el dia gran ha estat quan tots els festers i festeres s’han reunit per fer una picadeta, una cercavila amb la Colla de la Rosca, l’habitual missa la processó i un bon plat de paella!

Els festers i les festeres viuen aquesta festa amb molt d’entusiasme i de comboi!

Una festivitat que s’espera que se celebre per molts anys més!