Mor l’històric dirigent agrari, José Vicente Aguado Tronchoni, fundador de AVA i de ASAJA

AVA-ASAJA lamenta la pèrdua per Covid-19 del qual fóra també president de AVAM, ex president de Joves Agricultors i ex representant del COPA-COGECA

Dia trist per a l’agricultura valenciana i espanyola. El Covid-19 ha arrabassat hui la vida a José Vicente Aguado Tronchoni, un històric dirigent de l’associacionisme agrari que va contribuir de manera directa a la constitució de l’Associació Valenciana d’Agricultors en 1977 i de ASAJA a nivell nacional en 1989

Nascut fa 86 anys a Picassent, José Vicente Aguado Tronchoni va ser un dels 17 signants de l’acta de constitució de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA en les seues sigles inicials). En els anys següents va arribar a presidir Joves Agricultors, on va tindre la lucidesa històrica de propiciar la fusió de totes dues entitats, anteposant l’interés comú a consideracions personalistes. En l’actualitat era membre de la junta directiva de AVA-ASAJA i des de 2004 estava al capdavant de l’Associació Valenciana d’Agricultors Majors (AVAM) on mantenia la il·lusió i el tarannà reivindicatiu del primer dia.

La seua labor en defensa dels agricultors també va afavorir la creació de l’Associació Agrària de Joves Agricultors (ASAJA) en 1989, fruit de l’acord de fusió del CNAG, CNJA i UFADE. Durant l’acte de constitució de la major organització professional agrària d’Espanya, Aguado Tronchoni va pronunciar una ponència per a ressaltar el paper essencial que exerceix el sector agrari (i que l’actual pandèmia ha posat en relleu).

La seua veu es va escoltar així mateix en el cor de la Unió Europea, ja que va ser representant nacional en el COPA-COGECA –l’entitat que aglutina a les principals organitzacions agràries i cooperatives de la UE– i en el Comité Consultiu de Fruites i Hortalisses en representació de ASAJA.

Al llarg de la seua fecunda trajectòria també va ocupar càrrecs de responsabilitat en la Germanor d’Agricultors de Picassent, en la Cambra Provincial Sindical Agrària de València i en la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Cítrics Valencians. Entre els nombrosos reconeixements que va rebre cal ressenyar la Creu de Cavaller al Mèrit Agrícola en 1974 i la Distinció Extraordinària de AVA-ASAJA en 2012 coincidint amb el 35 aniversari de l’associació.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, assegura que “José Vicente Aguado Tronchoni és un dels noms que destaca, sens dubte i amb llum pròpia, en els inicis de l’associacionisme agrari valencià i espanyol. Abans, durant i després de la transició a la democràcia va demostrar un compromís indestructible al servei dels agricultors i, la qual cosa encara resulta més meritori, una generositat a l’abast de molt pocs per a facilitar la unió de diferents organitzacions tant a València com en el conjunt nacional. El camp sempre recordarà la profunda i inigualable petjada que ens ha deixat José Vicente Aguado Tronchoni”.