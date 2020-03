mpressionant mascletà de la pirotècnia Pibierzo

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

València vibra amb l’impressionant terratrémol de Pibierzo i Ribó demana calma davant el coronavirus i les falles

València ha viscut hui la mascletà a càrrec de la Pirotècnia PiBierzo de Lleó, una impressionant mascletà que no passat desapercebuda per a ningú dels milers d’assistents que un dia més han omplit els carrers adjacents a la plaça de l’Ajuntament per tal de gaudir de la mascletà

Rafa Cebrian , representant de la pirotècnia PiBierzo, que treballen amb pólvora des de fa més de 25 anys, afirmava minuts abans de l’inici de la mascletà , que seria una dispara amb el típic toc Pibierzo

Joan Ribó alcalde de València, testimoni com cada dia de les mascletaes, ha reconegut gaudir de totes i cadascuna d’aquestes, a més, les últimes notícies al voltant del coronavirus afirma no deuen afectar a la transició normal de cada acte, l’ajuntament no treballa donant l’esquena al Coronavirus, però tampoc baix l’alarma social que alguns pretenen