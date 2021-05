MUBAV celebra el Dia dels Museus a València amb tallers de dibuix, dansa i visites als tallers de restauració

Print This Post

Totes les activitats requereixen inscripció prèvia en el telèfon 96 387 03 00 per a complir amb les normes d’aforament recomanades

El Museu de Belles Arts de València començarà dijous la seua programació per a celebrar el Dia Internacional dels Museus, que enguany està dedicat a ‘El futur dels museus: recuperar i reimaginar’.

El 13 de maig, a les 18 hores, María Dolores Jiménez-Blanco, directora general de Belles Arts del Ministeri de Cultura i Esport, impartirà la conferència ‘El Museu: canvis i permanències’, i el 14 de maig, Pablo González Tornel, director del Museu, pronunciarà ‘El Museu de Belles Arts de València en la cruïlla’.

Aquest mateix divendres comença l’activitat de pintura col·laborativa ‘El Bosco x 100’, activitat dirigida per l’artista plàstica Tina McCallan, en la qual 100 persones pintaran un quadrat que recrearà la taula central del ‘Tríptic de la Passió’ del Bosch. No es necessita cap experiència per a participar-hi.

El que sí que requereix aquesta activitat, com totes les programades, és inscripció prèvia telefonant al número 96 387 03 00 per a complir amb les normes d’aforament recomanades.

Per a dissabte al matí s’ha programat el taller de dibuix arquitectònic a càrrec d’Hugo Costa i el concert de Bachtok Music. De vesprada, el concert ‘Escaramuzas de plata’, a càrrec de Música Trobada.

Diumenge al matí, KOBULU Dance Company actuarà a les sales de la col·lecció permanent, amb coreografies breus de dansa inspirades en algunes de les obres exposades i el grup Con dos coplas de más ho farà al pati de l’Ambaixador Vich.

El dimarts s’ha reservat perquè la ciutadania puga visitar els magatzems d’obres i el taller de restauració a les 10.30 hores i a les 12.30 hores. De vesprada, a les 19.00 hores, s’estrenarà a la Comunitat Valenciana la projecció del documental ‘Fortuny. La muerte del pintor’ (2020), d’Emiliano Cano Díaz.