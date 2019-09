Mulet: “El Govern en funcions ens ha estat mentint respecte als lliuraments a compte autonòmics”

Connect on Linked in

Que hagen trobat la fórmula màgica al tindre clar que anem a eleccions és prendre’ns el pèl a tots els ciutadans.



El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha qualificat de “deslleial i electoralista” que justament en el moment de quedar dissipat que anem a eleccions generals, la ministra d’Hisenda anuncie que “per fi ha trobat la fórmula màgica que fa ara possible el que fa uns dies era impossible; aportar a les comunitats autònomes el que els deu dels lliuraments a compte”.

Mulet ha recordat com el passat dia 11 de setembre al ple del Senat, Montero no va voler ni valorar la proposta de Compromís de finançar a les CCAA amb crèdits ICO al 0% mentre no es desbloquejaren els lliuraments i es va limitar al victimisme sobre l’existència d’un informe de l’Advocacia de l’Estat, en el qual se’ls plantejava que estant en funcions, no es podia actualitzar els lliuraments a compte. “Ens sorprèn que el que era impossible el dia 11 és possible el dia 21 i no expliquen el truc. Això demostra la gran deslleialtat amb la qual Hisenda ha estat tractant a les comunitats autònomes i com el PSOE està jugant de manera irresponsable amb aquests lliuraments per fer pur electoralisme, ja que el Govern continuarà en funcions fins al dia 10N i més enllà, fins que es puga conformar. Ens ha mentit com una bellaca, ja que mentre deia que li era impossible, anunciava que abans del 15-D podria fer aquests lliuraments, quan és factible que encara hi haja un govern en funcions. Ara canvia de guió i es treu del barret de copa la fórmula secreta”, ha retret Mulet.

Per al senador de Compromís, “no ens pot semblar malament que es faça aquest lliurament quan autonomies com la valenciana arrosseguen un deute infernal com a conseqüència d’un tracte injust. Ens sembla malament se’ns haja mentit, s’haja segrestat de nou els diners de tots i totes generant temsiones de tresoreria i de qualitat en els serveis més insuportable encara, per a una comunitat autònoma com la nostra per espuris interessos”.

Mulet ha lamentat igualment que aquesta paràlisi aparentment induïda, eclipsi el problema específic valencià “que hagen estat ofegant totes les comunitats del règim general i que ara, de cara a eleccions, obrin l’aixeta del que és nostre, ha desviat l’atenció de nostre veritable problema, que és que ens continuen maltractant i considerant ciutadans de tercera”.

“Quan li vam exposar que el veritable problema dels valencians i valencianes és precisament que els governs del PP i PSOE ens han estat infrafinaciant, (que és un eufemisme per no dir que ens enganyen, o ens roben directament), que duem anys assumint i incrementant un deute i uns interessos als quals fer front per això, que estem sense poder donar la sanitat, educació o serveis socials amb el finançament que ens toca d’acord al que paguem, que no hem pogut invertir en millores, que a més de maltractar-nos pressupostàriament, no executen ni un 30% d’allò pressupostat, que no estem en l’agenda política dels govern del PP i del PSOE, que urgeix una quita del deute il·legítim, que urgeixen reconèixer el deute històric acumulat del Govern cap al País Valencià. En lloc d’això, la ministra ens torna a remetre a un futur i hipotètic consens de reforma del model de finançament, com un problema compartit, obviant la nostra realitat i els efectes del seu maltractament”, ha exposat el parlamentari valencianista.

El senador de Compromís confia que encara que siga per electoralisme, el Govern pague a la Generalitat el que correspon per 2018 i ha recordat que abordar el finançament valenciana tornarà a ser la condició que Compromís posarà sobre la taula per donar suport al govern que surta a partir del 10-N.