Multitudinària XV edició de la Fira Agroalimentària i Comercial d’Alcàsser

Associacions, comerços, entitats, bars i restaurants del municipi s’han donat cita en aquesta fira per mostrar tot el seu potencial.



Aquest cap de setmana els carrers d’Alcàsser han estat plens de gom a gom amb la XV edició de la Fira Agroalimentària i Comercial.



Una fira que treballa any en any per superar-se.



Alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores de municipis veïns han donat suport a l’organització.



Un poble que s’ha omplit de festa i que ja pensa en la seua XVI edició.