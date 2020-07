Muñoz,secretari d’Organització del PSPV-PSOE insta a Bonig a “assumir la seua responsabilitat i actuar de manera immediata davant la gravetat del comportament de l’alcaldessa de Massalavés”

Connect on Linked in

El secretari d’Organització del PSPV-PSOE, Jose Muñoz, assenyala que el comportament de Noguera va ser “d’una gravetat suficient com perquè ella mateixa haguera pres la decisió de dimitir” i indica que, al no ser així, “Bonig ha de prendre una decisió immediatament”

Muñoz mostra el seu “suport total” al grup socialista municipal i apunta que Massalavés “no es mereix una representant que actue sense importar-li gens ni mica la salut dels veïns i veïnes”

El secretari d’Organització del PSPV-PSOE, Jose Muñoz, ha instat a la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, a “assumir la seua responsabilitat i actuar de manera immediata” davant la “gravetat” del comportament de l’alcaldessa de Massalavés, Puri Noguera. Així, Muñoz ha assegurat que l’alcaldessa “no pot continuar en el càrrec després de la seua irresponsable actitud durant aquest confinament” i ha assenyalat que, “si Noguera continua aferrant-se a l’alcaldia, Bonig ha de prendre com més prompte millor una decisió”. En aqueix sentit, el secretari d’Organització ha assenyalat que l’actitud de Noguera va ser “impròpia d’un representant públic”.



Muñoz ha recordat com l’alcaldessa de Massalavés va ser filmada en diversos vídeos “de festa al carrer durant l’estat d’alarma i mentre la resta de la població romania confinada a les seues cases” el que per al dirigent socialista és “un acte de suficient gravetat com perquè ella mateixa haguera pres la decisió de dimitir”. Per això, Muñoz ha reiterat que, al no ser així, “Bonig ha d’actuar immediatament”: “No es pot treballar per la reconstrucció i deixar passar una cosa d’aquest calibre” ha assegurat.



Finalment, Muñoz també ha mostrat el seu “suport total” al grup socialista municipal que ja va demanar la dimissió de Noguera en el ple de la setmana passada i ha apuntat que Massalavés “no es mereix una representant que actue d’aqueixa forma i sense importar-li gens ni mica la salut dels veïns i veïnes”.