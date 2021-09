Música, tradició i literatura, cites culturals de setembre a Almussafes

El Centre Professional de Música i Dansaires del Tramusser ofereixen concerts i David Polo presenta el llibre ‘Muerte y resurrección. Elígete hoy y siempre”



L’espectacle de màgia que l’Associació Valenciana d’Il·lusionisme va celebrar en l’Àgora del Parc Central va ser un èxit

Comença la temporada cultural a Almussafes. El pròxim divendres 17 de setembre el Centre Professional de Música Lira Almussafense té previst celebrar un concert intercanvi al costat del Conservatori Superior de Música de París en el Centre Cultural. A més, el dissabte 18 Dansaires del Tramusser oferirà un recital en el Museu Casa Ayora i el divendres 24 el jove escriptor local David Polo presentarà el seu primer llibre a la sala de conferències del Centre Cultural. “Entre tots i totes, aconseguim que la cultura i l’oci sa i responsable tinguen l’espai que mereixen”, ressalta el regidor de Cultura, Àlex Fuentes, davant l’inici de la nova temporada.



Amb l’arribada de setembre la ciutadania almussafenya torna a tindre al seu abast un ampli ventall d’activitats culturals amb les quals gaudir mentre participa en el manteniment de tradicions i dóna suport a les iniciatives impulsades per associacions, veïns i veïnes de la localitat. La primera de les propostes desenvolupades aquest mes va ser el Gran Festival Màgic celebrat dimecres 8 de setembre, a la vesprada en l’Àgora del parc Central. L’espectacle, organitzat per l’Associació Valenciana d’Il·lusionisme (AVI) i en el qual van actuar Lluc el Màgic, Magic Mazon, Mago Ati i Toni Caballero, va aconseguir reunir un gran nombre d’espectadors i espectadores de totes les edats, convertint el retorn als escenaris d’aquests artistes en un èxit.



“Com sempre, des del Consistori ens posem a la disposició de les entitats i de la població en general per a col·laborar en l’organització de totes les seues activitats, que se sumen a les que directament posem en marxa des del propi Ajuntament. Entre tots i totes, aconseguim que la cultura i l’oci sa i responsable tinguen l’espai que mereixen”, assenyala el regidor de Cultura, Àlex Fuentes. “Comença un curs en el qual continuarem apostant fort per aquest àmbit, sempre seguint els protocols vigents per a evitar l’expansió de la pandèmia, per descomptat”, afig l’edil.



Però aquest espectacle d’il·lusionisme no és l’única iniciativa programada per a aquest inici de temporada, atés que la Regidoria de Cultura ha confirmat que en les pròximes setmanes es duran a terme també altres tres. La primera serà el Concert Intercanvi amb en el qual l’alumnat del Centre Professional de Música (CPM) Lira Almussafense i el Conservatori Superior de Música de París delectaran al públic de la població el pròxim divendres 17 de setembre a les 19.30 hores a la sala d’actes del Centre Cultural. Al recital podrà accedir-se lliurement fins a completar l’aforament i en ell se seguirà la normativa Covid-19.



Un dia després, el dissabte 18 de setembre, i a la mateixa hora en el Museu Casa Ayora, tindrà lloc un altre concert intercanvi, però aquesta vegada a càrrec de Dansaires del Tramusser. L’entitat oferirà una variada selecció de coreografies amb les quals busquen continuar donant a conéixer els balls típics de la Comunitat Valenciana. L’actuació està emmarcada en la XVIII Campanya de Concerts d’Intercanvis Musicals que promou l’Institut Valencià de Cultura (IVC) i que des del passat 31 de juliol i fins al pròxim 13 d’octubre recorre diferents poblacions de l’autonomia. Igual que el concert del CPM, l’accés és lliure fins a completar l’aforament del recinte.



Per a tancar l’agenda cultural d’aquest mes, l’Ajuntament ha organitzat la presentació en públic del primer llibre escrit per l’almussafeny David Polo, ‘Muerte y resurrección. Elígete hoy y siempre”. Serà el divendres 24, just el dia que ix a la venda, a les 19 hores a la sala de conferències del Centre Cultural. L’autor explicarà les motivacions que li van portar a plasmar les seues experiències en aquesta obra i contestarà les preguntes formulades pel públic.