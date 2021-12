‘Nadal amb veus de dones’ portarà al Teatre Auditori de Catarroja les actuacions de María Arnal i María del Mar Bonet

Print This Post

Dues grans veus de l’escena musical arribaran a Catarroja els dies 17 i 18 de desembre en dos concerts previs al Nadal

L’Ajuntament de Catarroja estrena cicle musical, ‘Nadal amb veus de dones’, dos espectacles impulsats per la regidoria de Cultura que serviran de preàmbul a les festivitats de les pròximes setmanes. El Teatre Auditori de Catarroja acollirà els concerts de Maria Arnal i Marcel Bagés i Maria del Mar Bonet i Borja Penalba els dies 17 i 18 de desembre, les entrades dels quals estan disponibles en la web del TAC.



“Catarroja acull una nova programació musical que promet convertir-se en un poderós preàmbul cultural a les festes nadalenques. L’impuls de dues veus de dona com les de Maria del Mar Bonet i María Arnal són una aposta segura per la calidesa d’aquestes dates, així com una parella molt recognoscible en l’escena musical en la nostra llengua”, reconeix Dolors Gimeno, regidora de Cultura.



Maria Arnal i Marcel Bagés obriran els recitals de “Nadal amb veus de dones’ amb el seu segon album ‘Clamor’, el 17 de desembre a les 20 hores. Aquest disc és una rondalla contra-pandèmica que reivindica la nostra pròpia vulnerabilitat; una (hiper) utopia de pop mutant que renova per complet l’imaginari sonor de 45 cerebros y 1 corazón, el seu anterior treball.

Per la seua banda, Maria del Mar Bonet i Borja Penalba actuaren el 18 de desembre a les 19 hores en un espectacle que és fruit de la col·laboració de la cantant balear i el compositor valencià durant els últims mesos.