Nadal en l’Alcúdia: Un calendari ple d’esdeveniments

Des de dissabte 14 de desembre fins a diumenge 6 de gener, els xiquets de totes les edats, de zero a cent anys, són l’objectiu dels esdeveniments programats per l’ajuntament, en què destaquen tota classe de concerts gratuïts, festivals, trobades i propostes d’animació lectora i d’il·lustració a la biblioteca, a més d’accions per tal de potenciar el comerç i, per a finalitzar, la Cercavila de Reis, la més medieval de la comarca.

14 de desembre: concerts a la Casa de la Cultura i al Saló Artístic

A les 8 de la vesprada, a la Casa de la Cultura, Merry Christmas and happy new Year organitzat per l’associació de mestresses de casa Tyrius i l’acadèmia de cant Intermetzzo, a benefici de la Fundació Aspanion, de lluita contra el càncer infantil.

A la mateixa hora, al Saló Artístic de la Caixa Rural, tindrà lloc el concert de la Banda Simfònica de la Filharmònica Alcudiana. En la primera part cal destacar l’obra “Divertimento para flauta”, on actuarà com a flauta solista Emma Prats Porta, la Musa de la Música 2019. Per a la segona part, el mestre Sergi Pastor ha preparat una selecció de pasdobles, un concert d’allò més festiu per acabar l’any del 175 aniversari de l’associació Musical alcudiana.

Diumenge 15 de desembre quarta edició del Menut Festival

Enguany amb un nou format, que pretén crear una jornada festiva per a gaudir de les famílies, amb espectacles teatrals, música, rondalles, balls, una paella per qui vulga quedar-se a dinar, tot en el marc del parc de la Florida, un espai de 6000 m2 on es muntaran dos escenaris principals, el de la “Plaça Gran” i el de “El racó de Llorenç”, i d’altres espais més menuts on poder jugar.

La Pop, Jaume Barri, Marcel el Marcià, Rondaballs i Canta Canalla seran els encarregats de posar el so a esta quarta edició, en una jornada que arrancarà a les 11 del matí i que finalitzarà cap a les 17 hores. A més, durant tot el matí es podrà gaudir del Teatre Lambe, un espectacle individual i en miniatura que requereix que l’espectador clave el cap dins d’una caixa per veure l’obra.

Concurs d’Aparadors

Una de les activitats previstes per a promocionar el Nadal es el ja tradicional concurs d’aparadors, que en la seua octava edició animarà als comerços locals a vestir-se de gala per a una ocasió tant especial. Amb tres premis de 200, 150 i 100 euros, i un parell de mencions (aparador més especial, i amb més likes a Facebook), el concurs tracta de incentivar i promocionar el comerç local a l’Alcúdia. La visita del jurat als aparadors participants serà divendres 13 a les 6 de la vesprada, i l’entrega de premis el dia 23 a les 13.30 en l’Ajuntament.

Nadal a la Biblioteca

Paral·lelament, i per als més menuts, la biblioteca municipal ha organitzat una sèrie de tallers d’animació lectora i il·lustració en els que tractaran que els xiquets aprenguen el plaer de llegir, incentivant-los a més a fer-se els carnet de la biblioteca per a que puguen tornar sempre que vulguen a agafar els seus contes preferits.

Així, el 23 de desembre començaran estes activitats amb el taller d’animació “Contes de contar i descomptar”, i seguidament, el 30, la sessió d’il·lustració “Trobant formes”, impartit per Alicia Calero. L’última activitat se realitzarà l’any vinent, 2 i 3 de gener, amb “Acampada de peluixos a la biblioteca”, on els assistents deuran dur el seu peluix preferit perquè passe la nit entre llibres, i que deuran recollir l’endemà juntament amb el conte que este ha escollit durant la nit.

Escoleta d’hivern i activitats multiesportives a la piscina coberta

Les famílies que necessiten ocupar els menuts i menudes durant unes hores els dies de vacances escolars tenen dues opcions, la primera, a la Ludoteca Municipal, és l’Escoleta d’hivern i estarà oberta del 23 de desembre al 3 de gener de les 9.30 del matí fins a la una de la vesprada.

A més, la Piscina Coberta Municipal ofereixnatació i jocs esportius a l’Escola Multiesportiva de Nadal, també els laborables del 23 de desembre al 3 de gener i amb el mateix horari.

Ambdues activitats estan dirigides a l’alumnat des de 2n d’Infantil a 6é de Primària.

Concerts de Nadal de l’Orquestra i la Coral

La música nadalenca tampoc no podia faltar a la programació de l’Alcúdia, diumenge 22 hi haurà 2 concerts per a tots els públics, el primer, a les sis i mitja de la vesprada, al Saló Artístic, protagonitzat per l’Orquestra de la Filharmònica Alcudiana. Hora i mitja més tard, a la casa de la Cultura tindrà lloc el Festival de corals, amb la participació de l’Orfeó de Sueca, la Rondalla i Coro Mayores con Alegría, de Requena i la Coral Nova Creació de l’Alcúdia.

23 de desembre, Trobada Nadalenca d’Escoles

La ja tradicional Trobada Nadalenca d’AMPAS es durà a terme un any més a la plaça del País Valencià, el dia 23 de desembre, a partir de les 4.30 de la vesprada. Tindrà tallers gratuïts de figures i adornaments per a l’arbre de Nadal i d’altres motius adients a les festes, organitzat pels AMPA de tots els col·legis de primària i del Centre professional de Música. Hi haurà també un berenaret solidari, a preus populars, on es podrà triar entre xocolata i rotllo i té amb pastes, amb la col·laboració de les Tyrius, les Dones progressistes i les Dones musulmanes de l’Alcúdia. A més hi haurà música de la Colla La Rosca de tabals i dolçaines, pintacares, jocs gegants tradicionals fets amb fusta i un Photocall amb decoració i complements de Nadal per a guardar la imatge d’eixe dia per a sempre.

San Silvestre Solidària el dia dels innocents

Dissabte 28 de desembre, a les 7.30 de la vesprada, es donarà el gtret d’eixida de la carrera més divertida de l’any, organitzada per l’Alcúdia Triatló. Les inscripcions es podran fer una hora abans de la prova, al preu de 2 euros, que aniran integrament a benefici de Creu Roja l’Alcúdia.

La cercavila més màgica posa el punt final a les festes de Nadal

Amb l’entrega, per part de l’alcalde, Andreu Salom, de la clau que obri el pany de totes les cases del poble, s’iniciarà la vesprada del 5 de gener la cercavila amb la qual l’Alcúdia li dóna la benvinguda als Reis Mags d’Orient. El seguici, que comptarà amb la participació d’un gran nombre d’associacions del poble, així com d’altres grups de fora de la localitat, ompli cada any de màgia i fascinació els carrers del centre històric de l’Alcúdia, on cap ni un dels espectadors queda indiferent. Sobretot aquells i aquelles que la veuen per primera vegada.



I és que a la cercavila de Reis de l’Alcúdia, no hi ha cap personatge que no forme part de la tradició històrica o de l’imaginari popular màgic d’espantacriatures, fades, tragadors de foc, i d’altres personatges atemporals. No trobaran cap ninot de cap factoria de dibuixos animats ni cap carrossa espectacular, sí podran trobar haques i aus de pressa, burrets, oques i ànecs, borreguets i conills, mistela i dolcets, roses salades i dolces, castanyes calentetes, garrofetes per donar als cavalls dels senyors reis i molta, molta il·lusió. Amb tots eixos elements, ben “mesclats” s’elabora un còctel de sabor fantasia amb un toc de futur per vindre i unes gotetes de fred, que deixa en el semblant uns ulls molt oberts i un somriure d’ensomni.