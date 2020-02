Natura i Cultura organitza les I Jornades d’Educació per a la Sostenibilitat i l’Economia del Bé Comú a Torrent

La sala d’actes del Antic Mercat va acollir ahir a la vesprada les I Jornades d’Educació per a la Sostenibilitat i l’Economia del Bé Comú, organitzades per Natura i Cultura. La sessió va ser un punt de trobada en l’àmbit educatiu, on es van exposar principis, idees, reflexions, recursos, metodologia, projectes i experiències amb la finalitat de facilitar la integració en els projectes educatius, i impulsar nous models d’economia sostenible, consum i de desenvolupament per a la consecució dels ODS.

En la conferència, en la qual va participar la regidora de Formació, Marina Olivares, es van treballar els principis per a un nou model d’Economia Sostenible i que promoga el bé comú; el paper dels centres educatius i l’educació innovadora com a eina de canvi i fertilització del territori; i la presentació de dues experiències d’innovació educativa per a treballar la perspectiva econòmica des del centre educatiu: “Escola d’Emprenedors Sostenibles (EES)” i “Escoles per als ODS”.



Aquesta iniciativa s’ha creat a través del projecte “Escola d’Emprenedors Sostenibles”, en col·laboració amb IDEAT, l’Ajuntament de Torrent, la Conselleria d’Educació – CEFIRE-CTEM, Caixa Popular, Càtedra d’Economia del Bé Comú de la Universitat de València, els ajuntaments d’Albal, Alcàsser, Alfafar, Benaguasil, Benetússer, Beniparrell, Borriana, Catarroja, Massanassa, Riba-roja i Sedaví, i a rh en Positiu.