Netegen la lapla platja Devesa del Saler després del temporal

Un grup de més de 50 persones recullen uns 1.500 bastoncillos, 124 burilles i centenars de boles de detergent.

El mar va llançar a l’arena una boia gegant amb un gran ancoratge de ferro durant la gota freda.

La Fundació Oceanogràfic i Heineken han organitzat actes per a la conscienciació col·lectiva contra els plàstics d’un sol ús



Al voltant de quatre-centes persones han participat en les diferents activitats que han programat la Fundació Oceanogràfic i Heineken per a difondre la conscienciació contra el consum de plàstics d’un sol ús, i que han inclòs la neteja de la platja Devesa del Saler i la solta d’una tortuga.

Sota el lema “Oceans, tones de fem” el dia 24 es va projectar la pel·lícula reveladora “A plastic ocean”, que va produir Jo Ruxton, coneguda en el món sencer per la seua acció contra aquest agent contaminant. Aquest gran documental va ser dirigit per Craig Leeson i ha suposat un impacte en la consciència mundial, amb protagonistes de la talla de David Attenborough, Sylvia Earle i Ben Fogle. .



Posteriorment es va celebrar una sessió de #BirrasConCiencia per a intercanviar opinions amb els protagonistes.



En la jornada següent, dia 25, i en col·laboració amb el Parador, es va procedir a la neteja de la platja Devesa del Saler, amb la seua corresponent anàlisi i quantificació del trobat, en la neteja de la qual també va participar Jo Ruxton i el director de la fundació Plastic Ocean UK, Simon Usher.



En tan sols unes hores, es van recollir 1.494 bastoncillos, 124 burilles, una enorme boia que va llançar a l’arena el temporal passat, blocs de detergent de llavadora, estris de plàstic, arts de pesca il·legal… Posteriorment es va procedir a la solta d’una tortuga marina recuperada en l’ARCA del Mar del Oceanogràfic.



A la vesprada va tindre lloc el BirrasConCiencia Afterwork by Heineken en l’Aquari Tropical del Oceanogràfic amb la intervenció de Jo Ruxton i els creadors del blog “Viure sense plàstic”, creat per Patri i Fer, des del qual contribueixen al gran moviment contra els plàstics d’un sol ús amb les seues experiències, consells cobre com evitar-los, etc.

OCEANOGRÀFIC de València, amb més de 21,5 milions de visitants, és l’element més rellevant de la Ciutat de les Arts i els Ciències i el centre més visitat de la Comunitat Valenciana. Gestionat per Avanqua, pertanyent a Global Omnium, el Oceanogràfic és l’aquari més gran d’Europa en el qual es representen tots els ecosistemes del planeta. L’objectiu final és que el Oceanogràfic contribuïsca al coneixement i la conservació del medi ambient marí, proporcionant als nostres visitants una experiència única, enriquidora i atractiva.

FUNDACIÓ OCEANOGRÀFIC de València naix amb l’objectiu d’ampliar la missió de l’aquari, complementant-la amb el desenvolupament d’iniciatives de responsabilitat social i ambiental que impregnen l’esperit i el treball realitzats.

SOBRE el GRUP AVANQUA. Integrat per Global Omnium, l’Aquari de Vancouver (el Canadà) i Ket Gestió des d’agost de 2015 es converteix en principal accionista del projecte NOU OCEANOGRÀFIC de València amb dos objectius principals: actuar com a pol d’atracció turística cap a València i ser un centre científic que es preocupa per la conservació, investigació i divulgació de la vida marina.