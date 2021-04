‘Nietas de la Memoria’ posa el punt i seguit a les V Jornades de Memòria Històrica de Paiporta

Print This Post

La segona part d’aquesta cita anual amb el debat i la reflexió sobre el nostre passat tindrà lloc del 3 al 18 de novembre

La Biblioteca de Paiporta ha acollit la presentació del llibre ‘Nietas de la Memoria’, dins de les V Jornades de Memòria Històrica de la localitat.

L’acte ha comptat amb la presència d’una de les autores del llibre, la periodista i escriptora Isabel Donet, acompanyada per la llibretera paiportina Gloria Mañas i la també periodista i escriptora Iolanda Ibarra. Per part de la representació municipal assistia la vicealcaldessa i regidora de Cultura, Maribel Albalat, amb part dels membres de la corporació.

En paraules de la vicealcaldessa, “Aquest any hem volgut donar-li una perspectiva de gènere a les jornades i contar també les històries de les dones. És un orgull tancar aquesta primera part de les Jornades de Memòria Històrica amb un llibre com aquest, escrit per dones i sobre dones. Elles també han sigut protagonistes i han de ser escoltades”.

La presentació, la primera de les tres que s’han realitzat que es fa en territori valencià i amb presència de públic, ha servit per a cloure la primera part d’aquesta trobada anual amb la reflexió i el diàleg entorn del nostre passat més recent. La resta de propostes artístiques, expositives i literàries programades es podran gaudir en el mes de novembre, entre els dies 3 i 18.

‘Nietas de la Memoria’ narra la vida i la història de deu dones de diferents parts del territori espanyol que, en el seu moment, van passar desapercebudes, però que ho van ser tot per a les seues famílies. Dones silenciades i fins i tot menyscabades, que van barallar contra mil dificultats en la Guerra Civil i tot el que les va succeir.

Com explicava la seua autora, el projecte d’aquest llibre sorgia en 2018, a partir de la posada en marxa de les mobilitzacions feministes pel 8M i dins del moviment “les periodistes parem”. “Va ser un moment molt important per al moviment i la seua evolució posterior i sorgiren molts debats i reflexions interessants entre les quals va sorgir aquesta idea sobre les nostre iaies”, afegia Donet.

En la setmana de la celebració el Dia del Llibre, Mañas recordava amb satisfacció el fet que ens trobem cada vegada amb més llibres escrits per dones i sobre històries de dones, ja que fins ara el seu treball i els seus assoliments estaven invisibilitzats pels homes.

El projecte íntegre d’aquest llibre, així com informació complementària i vídeos sobre “Nietas de la memòria” es pot consultar a la seua web https://nietasdelamemoria.com/.