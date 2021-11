Nit de gala en el Sant Gregori amb l’espectacular presentació del Torrent C.F. centenari

Connect on Linked in

El Torrent C.F., fundat en 1922, rep la notícia del Premi Carta de Poblament per boca de l’alcalde Jesús Ros, durant l’acte de presentació dels més de huit-cents components d’una de les escoles deganes del futbol valencià, que celebra aquesta temporada els seus cent anys d’història.



El Torrent C.F. va presentar en la vesprada d’ahir, 17 de noveimbre, al conjunt de l’escola i primer equip en un Sant Gregori amb més de dos mil cinc-centes persones que van omplir les graderies des d’una hora abans de l’arrancada de l’acte, que va comptar amb un gran desplegament tècnic i humà i una espectacular posada en escena entre jocs de llums i projeccions d’imatge i vídeo. A més de poder seguir l’acte, l’eixida dels jugadors i parlaments, l’afició va gaudir de les paraules de felicitació pel centenari taronja de futbolistes, esportistes i tècnics com Andrés Palop, Pedro López, José Luis Morales, Anabel Medina, Carlos Soler, Paco Alcàsser, Paco López, Fran Escribá –aquests tres últims van vestir la samarreta taronja en diferents etapes-, Ruth García, Amedeo Carboni o Jorge Valdano, entre molts altres.



L’alcalde de Torrent, Jesús Ros, va dur a terme la primera intervenció de la nit, en la qual, després de congratular-se del retrobament amb una graderia tan plena després de les dificultats generades per la pandèmia, va revelar una gran notícia per a l’entitat: el Torrent C.F. ha sigut guardonat amb el Premi Carta de Poblament, el major distintiu del municipi, pels seus cent anys d’història. “Són molts anys i diversos veïns i veïnes de la ciutat tenen més de cent i han sigut testimonis d’aqueix llarg període històric del club. Un club que és una família i que ha fet un equip que ens ha de donar moltes alegries”, va afegir Ros, al mateix temps que va destacar a “una directiva que sap el que porta entre mans per a donar-li categoria al club i a tots els equips que el componen, i que està treballant molt”.



Després, els quaranta-dos equips de l’escola -díhuit de futbol 11, vint-i-dos de futbol 8 i els dos equips femenins del projecte pioner en la Comunitat Valenciana de futbol i futbol sala CEF Hispanic-Torrent C.F.-, van desfilar per la gespa entre llums taronges que van acompanyar als jugadors fins a un gran escenari coronat pel logo del centenari del club, en un acte presentat per Cristina Bea i Gustavo Clemente i en el qual també el Diputat de Joventut i Esports, Andrés Campos, va mostrar la seua “alegria per tornar a veure Sant Gregori de gom a gom i tornar a sentir la normalitat de la ciutat, poder sentir la calor de les graderies, de l’afició, de la sang taronja” i va apel·lar a Nelson Mandela per a destacar que “si alguna cosa ha caracteritzat al Torrent C.F. en aquests cent anys és la seua capacitat d’unir, de transformar, d’inspirar, de vertebrar una ciutat”.



Per part seua, el president del Torrent C.F., Víctor Ventosa, al capdavant d’un projecte que conjumina ambició per aconseguir objectius esportius meritoris i humilitat per la creença del treball constant des de fa set anys, es va mostrar molt agraït pel reconeixement atorgat per l’Ajuntament de Torrent amb el Premi Carta de Poblament en una posada en escena “important, concorde al que es mereix la ciutat de Torrent i el Torrent Club de Futbol”. Ventosa no va restar mires a les metes esportives del club, sobre les quals va dir que “l’objectiu del club és poder arribar a jugar com a mínim en Segona RFEF, així com que els equips de l’escola competisquen, com ja fan, en les màximes categories nacionals”



L’eixida al terreny de joc d’una encesa Santa Gregori del primer equip va ser la guinda a una nit també històrica, que també va comptar amb la presència en la llotja d’autoritats de la regidora d’Esports de Torrent, Susi Ferrer, entre altres representants municipals, al costat de patrocinadors del club i els membres, al costat de Víctor Ventosa, de la junta directiva taronja: Albert Andreu, Fernando Lino i Albert Andreu Bartual.



Els jugadors de Toni Jareño van saltar al camp victorejats per una graderia que va ovacionar especialment als davanters Steve Ekedi i Yassine i als utilleros i ‘alma mater’ del Torrent C.F., Vicente González i Juan Molinero, els qui van ser rebuts per la totalitat de la plantilla amb un corredor d’honor i aplaudiments en la rampa d’accés a l’escenari.



El posat del cos tècnic dels vint-i-un jugadors del primer equip torrentinista, que milita per segona temporada consecutiva en la Tercera RFEF i que ve d’encadenar dues victòries seguides per la mínima davant Recanvis Colón i Castelló “B”, amb la totalitat de l’escola situada als peus de l’escenari, va segellar una gran cita per a l’entitat torrentina enmig de jocs de llums i color i el nou himne del Torrent C.F., interpretat per Jonás Arcs, amb música i lletra d’Israel Català. “És un sentiment que naix en la gent de Torrent / que tenen valors, esforç i tots junts són els més forts. Som la sang taronja i hem vingut a guanyar”, resa part de la composició.