Nomdedéu atribueix l’increment d’atur al moviment estacional habitual a l’estiu

Només en el que es porta d'any l'atur ha registrat una disminució acumulada del 2,53%



"Les xifres es troben marcades fonamentalment per les característiques pròpies de la temporada d'estiu, on la indústria i la construcció acaben els contractes temporals finals de juliol"



El secretari autonòmic d’Ocupació, Enric Nomdedéu, ha valorat les xifres d’atur registrat del mes d’agost en la Comunitat fetes públiques pel Ministeri de Treball i Economia Social i de les quals s’extrau que el nombre de persones inscrites a l’atur s’ha incrementat en 6.606 persones (+1,56%) durant aquest període.



Nomdedéu ha explicat que es tracta d’unes xifres “similars a les d’anys anteriors i que es troben marcades fonamentalment per les característiques pròpies de la temporada d’estiu, on la indústria i la construcció acaben els contractes temporals a finals de juliol”.



En aquest sentit, el responsable d’Ocupació ha detallat que són precisament aquests dos sectors, conjuntament amb les baixes del sector educatiu de l’àmbit privat, els que registren un major increment en el nombre de persones parades. Així, en la construcció hi ha hagut un increment de 1833 persones, en la indústria 1.764 i en l’educació 1.050.



“Així les coses, ha declarat Nomdedéu, la valoració de les xifres conegudes hui no pot ser positiva, és evident, però no resulta cap sorpresa tenint en compte l’evolució habitual de l’atur durant els mesos d’agost”. En aquest sentit, el director de Labora ha precisat que aquestes xifres són similars a les oferides a l’agost en la nostra Comunitat i fins i tot millors que les d’anys com 2017, 2018 o 2019.



Quant als sectors vinculats a l’activitat turística, principalment l’hostaleria, s’han registrat xifres molt similars a les de 2020, amb una lleugera disminució de l’atur (-0,2%) que possiblement es ressentirà durant els pròxims mesos tenint en compte l’alta estacionalitat d’aquests sectors.



El director general de Labora ha incidit en què aquest mes l’increment de l’atur també ha afectat significativament més els homes (+2,55%) que a les dones (+0,90%), en coherència amb els sectors que han registrat pitjors xifres i que es troben àmpliament masculinitzats.



Finalment, Enric Nomdedéu ha declarat que des de Labora i des de la Generalitat continuaran treballant “per a consolidar una recuperació econòmica que cada dia avança a pas més ferm”. Així, ha informat que només en el que es porta d’any el “atur ha registrat una disminució acumulada del 2,53% i esperem poder aprofundir en aquesta direcció”.