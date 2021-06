Només 6 casos a Alzira

Connect on Linked in

En la reunió setmanal amb el Departament de Salut Pública, continua la baixa la incidència a Alzira. Segons les dades aportades, esta setmana només es comptabilitzen 6 casos actius , açò implica que, actualment, tenim una incidència acumulada de 13 casos per cada 100.000 habitants. En els últims tres dies tenim 3 casos nous.

Des de l’Ajuntament desitgem que les persones que patixen la malaltia es recuperen prompte i puguen tornar a la normalitat.

A la reunió, ha assistit la regidora de Sanitat Gemma Alós, qui ha comentat que “

La majoria de contagis de la comarca es correspon amb persones entre 20 i 40 anys, el que significa d’una banda que la vacuna està funcionant, ja que el 90€ de casos són de persones no vacunades i d’altra, que cal que els integrants d’este grup vagen amb compte per tal d’evitar el contagi. Precaució i prudència, els no vacunats no podem abaixar la guàrdia”.

Vacunació

Pel que fa a la vacunació, continuem amb el punt de vacunació situat al Casal Fester, on es continua citant persones d’al voltant de 50 anys i la previsió és que comence a baixar l’edat en les pròximes setmanes. A més també està prevista la crida a persones menors de 60 anys que ja tenen la primera dosi d’Astrazeneca.

A partir del 21 de juny es tornarà a citar als membres de la comunitat educativa per a la segona dosi, esta vegada en els punts de vacunació corresponents, segons la seua zona bàsica de salut.

El calendari per a conèixer quan està prevista la vacunació en funció del grup d’edat es pots consultar a la pàgina web de la Conselleria de Sanitat http://coronavirus.san.gva.es/…/vacunas-por-grupos-de-edad

Esta informació s’actualitzarà setmanalment.

Des del departament de Salut de la Ribera, se cita a les persones mitjançant el seu telèfon de contacte, indicant la data i hora de vacunació. Recordem que és molt important que eixes dades estiguen actualitzades al sistema SIP. Per a poder verificar que són correctes cal accedir http://www.san.gva.es/web/dgcal/formulario-de-contacto