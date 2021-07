Nominació del carletí Felipe Perea Sánchez als premis Educa Abanca

Connect on Linked in

El jove mestre carletí, que dona classes a un col·legi de València, opta per segon any consecutiu, als premis en la categoria d’educació primària.



El carletí Felipe Perea Sánchez aconsegueix, per segon any consecutiu, estar nominat als Premis Educa Abanca, que tenen com objectiu principal reconèixer el treball desenvolupat per els docents al llarg del curs escolar, i la visibilització de la figura del bon docent, la seua implicació en el procés d’ensenyament-aprenentatge i la importància d’aquesta tasca en la societat.



A l’edició de 2021 s’han presentat un total de 1178 peticions, entre elles la de Felipe Perea, que ha estat triat finalista, entre les 50 millors candidatures d’educació primària.



El jove professor carletí, que actualment dona classes al col·legi CEIP San Pedro de València, i que també va treballar durant tres anys al Departament de Serveis Socials com a educador, ha sigut nominat a estos premis per els alumnes i els familiars d’estecentre com a candidat a Millor Docent d’Espanya durant dos anys seguits.



El 30 d’octubre de 2021 es publicarà el llistat dels 10 finalistes de cada categoria i el 15 de novembre de 2021, es faran publiques les puntuacions obtingudes per els finalistes. El títol de Millor Docent de Espanya recaurà en la persona que obtinga major puntuació en cada una de les categories.



La ciutat de Carlet està molt orgullosa de tindre, per segon any consecutiu, a Felipe Perea Sánchez com a candidat a rebre un premi tan important pel seu treball.



L’Ajuntament de Carlet, en nom de totes i tots els carletins, dona suport a la seuacandidatura, en reconeixement a la seua tasca educativa, desenvolupada de forma interactiva e innovadora, com bé es pot veure al perfil d’instagram@maetros_como_superheroes.

A més de la seua tasca de divulgació a les xarxes,

Perea té previst publicar un llibre educatiu a novembre d’este any.