Nou de cada deu casos de coronavirus ja no estan actius en la Comunitat Valenciana

De tots els casos de coronavirus detectats des de l’inici de la pandèmia, en la Comunitat Valenciana queden en estos moments actius 2.097 casos, per la qual cosa ja no ho estan 9 de cada 10. En esta línia, les altes a pacients continuen en augment cada dia, i en les últimes 24 hores s’han registrat 87 que eleven a 14.037 el total de persones curades.

Els ingressos hospitalaris i en UCI per coronavirus també segueixen una tendència descendent, en estos moments hi ha només 87 persones ingressades en tota la Comunitat Valenciana, 11 d’elles en UCI.

Quant a casos positius nous, des de l’actualització del passat dimarts s’han detectat 10 casos a través de PCR que eleven a 11.431 el total de positius des que va començar la pandèmia.

El nombre d’altes de professionals de la Sanitat és de 2.270 i el nombre total de positius en professionals en estos moments és de 499.

S’han notificat quatre noves defuncions per Covid-19, per la qual cosa el total ascendix a 1.465 persones. Per províncies: 226 a la província de Castelló, 507 en la d’Alacant i 732 a València.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus han sigut 401.588 de les quals 286.130 han sigut a través de PCR i 115.458 a través de test ràpid.