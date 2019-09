Nova garrotada del Govern al camp valencià, tampoc pensa revisar l’acord amb Mercosur

Connect on Linked in

Mulet recorda que l’executiu rebutja iniciar qualsevol petició d’investigació per a la clàusula de salvaguarda de l’acord amb Sud-àfrica.



El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha fet hui pública una nova resposta del Govern que suposa l’enèsim menyspreu del govern central cap al camp valencià. Si fa pocs dies Mulet informava de la negativa del govern a prendre cap mesura per a investigar si és procedent o no demanar a la UE aplicar la clàusula de salvaguarda davant els incompliments de Sud-àfrica dels termes de l’acord comercial, i estar pertorbant el mercat europeu, ara, el Govern defensa aferrissadament l’acord comercial amb Mercosur, del qual únicament veu els seus efectes presumptament positius.

Mulet va demanar a va preguntar en aquest sentit “ França adverteix que revisarà amb lupa l’acord de la UE amb Mercosur abans de ratificar-lo. Què farà el Govern espanyol sobre aquest tema? ha valorat l’impacte que aquest acord pot tindre en el camp valencià?

El Govern evita revisar aquest acord, i evita analitzar si tindrà o no efectes negatius sobre la citricultura, agricultura en general, ramaderia o apicultura com afirma el sector, i es queda superficialment aplaudint l’acord.

Per a Mulet, després de la negativa del Govern a revisar aquest acord o a demanar que s’investigue si escau aplicar la clàusula de salvaguarda amb l’acord de Sud-àfrica ha afirmat que la principal amenaça que té ara el camp valencià, és el govern en funcions del PSOE “ si estem advertint l’arribada contínues de plagues per ports europeus de cítrics de Sud-àfrica, la pitjor plaga que podia arribar-li al sector era la d’un ministre prepotent i superb com Planas, el qual no es digna ni a escoltar al sector i es dedica a criticar directament als productors. Una persona com aquesta no pot ser ministre