Nova senyalització a Picassent com a municipi protegit contra la violència de gènere

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Picassent forma part, des de 2018, de la Xarxa de Municipis protegits contra la violència de gènere.



Des de fa uns dies, les diferents vies d’entrada al poble estan senyalitzades amb un cartell a on es pot llegir “Municipi protegit contra la violència de gènere”. Un distintiu atorgat per la Diputació de València i que fa d’esta localitat un espai a on es treballa l’erradicació del masclisme i la violència contra la dona.



Esta senyalització la podem trobar a les quatre entrades principals del poble: avinguda de l’Omet, avinguda del Palleter, a la rodona d’entrada de l’Avinguda Nord i metres abans de la rodona de l’Om de Picassent.



Picassent és un dels municipis que constitueixen, des de 2018, la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere, un organisme format per 49 localitats d’11 comarques de la província. L’objectiu d’esta xarxa és fomentar el treball conjunt entre municipis contra la violència masclista, a més de destinar diferents ajudes econòmiques a programes socials que busquen erradicar esta xacra social.