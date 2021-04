Nova sobrecoberta a les aules prefabricades del CEIP Príncep d’Espanya DE Picassent per evitar goteres

Print This Post

La Conselleria d’Educació actua en la millora de les instal·lacions de l’escola municipal a instàncies de l’Ajuntament de Picassent.

El CEIP Príncep d’Espanya compta amb algunes aules prefabricades instal·lades al seu centre on actualment cursen xiquets i xiquetes de diferents grups de primària. Des de la seua instal·lació tant el centre educatiu com l’Ajuntament han reclamat una millora de la infraestructura, ja que cada vegada que hi ha pluges torrencials l’aigua queda estancada al seu sostre i això provoca que acaben eixint goteres. Este problema, a més d’afectar estructuralment l’edifici, ha provocat durant els anys nombroses incidències i destrosses d’aparells elèctrics i mobiliari de l’aula, arribant en alguns casos a haver de suspendre les classes dels cursos afectats.

Per este motiu des de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament s’ha estat insistint en nombroses ocasions en la necessitat de millorar el sostre i és ara quan s’ha iniciat la instal·lació d’una sobrecoberta per part de la Conselleria d’Educació que solucionarà el problema. Segons indica Belen Bernat, regidora d’educació: «Es tracta d’una reivindicació històrica per part de pares, mares, professorat i Ajuntament. I, encara que l’objectiu final sempre és que desapareguen les aules prefabricades, gràcies a estes millores els xiquets i xiquetes podran fer classe amb normalitat independentment que ploga o no»