Noves mesures aplicades que se sumen a les que conformen l’estat d’alarma a Espanya.

Connect on Linked in

Pedro Sánchez presidia un día més la reunió del consell de ministres per a executar noves accions respecte a l’estat d’alarma decretat al país. Els diferents ministres han comparegut a La Moncloa per a anunciar les mesures que se sumen a les altres ja aplicades, entre elles l’augment dels desplegaments de les forces armades.

Des de Moncloa s’ha fet una crida a totes les persones que es troben a l’estranger perquè tornen a Espanya tan prompte com siga possible.

Unes accions que esperen servir per a protegir de l’epidèmia als espanyols i espanyoles.