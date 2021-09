Noves ventrades de mangostas al BIOPARC de València

Print This Post

Un dels principals objectius de BIOPARC és mostrar la rica biodiversitat del nostre planeta i conéixer la impressionant varietat d’estratègies de supervivència. A més, si aquesta informació ve de la mà de les millors notícies, com són nous naixements, la satisfacció per a tot l’equip del parc és màxima.

En aquest cas, les últimes alegries arriben de dos espècies molt similars i que moltes persones confonen, les mangostas nanes i ratllades, que han tingut noves ventrades. Aquestes dos espècies estan incloses en la llista roja de la Unió Internacional partisca la Conservació de la Naturalesa), de moment amb “preocupació menor”, sent la destrucció del seu hàbitat la principal amenaça a la qual s’enfronten.

El grup de mangostas ratllades del BIOPARC és dels més nombrosos a Espanya amb 57 individus, en aquesta ocasió han nascut dos ventrades, una de 2 cries i una altra de 13.

Després del part, les cries romanen en el niu al voltant de 2 setmanes i és a partir de llavors quan podem veure-les en la zona de la sabana, prop de l’aviari i del Kopje, on es troben els lleons.

Les mangostas nanes habiten en l’espectacular recreació d’un termiter en la zona de la sabana de BIOPARC. La recent ventrada és de 2 cries i el recinte tancat de la vista del públic de manera temporal per a no alterar la criança de les nouvingudes.

Encara que tenen un aspecte similar i comparteixen l’organització en comunitats col·laboratives, es tracta de dos espècies molt diferents. La major grandària i el característic dibuix de les ratllades permet reconéixer-les fàcilment. Però el més interessant és que han desenvolupat estratègies reproductives molt diferents, on la jerarquia és determinant.

En el cas de les mangostas nanes, el lloc de major rang l’ocupa la femella de major edat, seguida del seu company, amb el qual sol romandre per a tota la vida i constitueixen l’única parella fèrtil de tot el grup. La resta de femelles estan inhibides, ja que la dominant allibera unes hormones en la seua orina que suposa un senyal perquè perden la seua capacitat reproductora. Els altres membres de la colònia participen en la cura i alimentació dels xicotets.

Amb el que respecta a les mangostas ratllades, la jerarquia l’atorga la grandària i l’edat de l’individu. Hi ha un mascle dominant i diverses femelles reproductores que solen sincronitzar els seus parts. D’aquesta manera augmenta la supervivència de les cries ja que les cuiden totes juntes, fins i tot qualsevol femella amb llet disponible pot alletar als nounats. Les mares es reparteixen el treball, mentre alguna es queda a cura de les cries altres ixen a buscar menjar. Però no sols les mares participen en aquesta labor, els mascles subordinats fan torns de guàrdia, per si aguaita algun depredador i també ajuden a buscar menjar i a cuidar dels xicotets.