Nuria García González i Mª Teresa Sorribes Miró guanyen el XII Certamen de Relat Curt de Mislata

La Casa de la dona va acollir ahir el lliurament de premis, amb esment especial per a Rosa Sendra Morero, millor artista local



Carlos F. Bielsa: “Afavorir el protagonisme femení en la creació literària amb certàmens com aquest, és una manera més de contribuir a la visualització del paper actiu de la dona en la construcció del món actual”

La dotzena edició del Certamen de Relat Curt amb Perspectiva de Gènere que organitza la regidoria de Polítiques d’Igualtat de Mislata ja té guanyadores. Es tracta de Núria Gacía González, que la seua obra “Tempura de llagostins” ha sigut la triada pel jurat com la millor en la categoria de narrativa en castellà i Mª Teresa Sorribes Miró, primer premi de narrativa en valencià per “Els altres morts”. El premi per a la millor artista local ha recaigut enguany en Rosa Sendra Morero, autora de “La veritat”.



La lectura del veredicte del jurat i el lliurament dels premis es va celebrar ahir com de costum a la Casa de la dona de Mislata, un acte que va estar presidit per l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, i la regidora de Polítiques d’Igualtat, Carmen Lapeña. A més de la dotació econòmica dels premis, 500€ per a cadascuna de les guanyadores, la Casa de la dona ha editat uns exemplars de xicotet format amb els relats guanyadors que estaran disponibles en uns dies.



Bielsa va voler dirigir-se a les guanyadores i agrair l’enorme participació d’un certamen que any rere any gana en participació i en qualitat de les propostes presentades. “Aquest certamen busca reconéixer públicament el paper fonamental de les dones creadores. Us anime a continuar escrivint, al fet que continueu creant literatura, no literatura de dones, si no simplement literatura, literatura amb majúscules”, declarava l’alcalde.



Per la seua part la regidora de l’àrea, Carmen Lapeña, va destacar en les seues paraules tota l’activitat que es duu a terme a Mislata des de la Casa de la dona, “organitzar i promoure aquest tipus d’iniciatives, treballar durant tot l’any per a apoderar a les dones de Mislata, és fonamental per a dotar-les de recursos que les ajuden a ocupar en aquesta societat el paper tan indiscutible que els correspon”.



El relat de Nuria García González, “Tempura de llagostins”, és la història de Cecilia, una dona que en quedar el seu marit en l’atur, treballa en un obrador, pese al rebuig inicial d’aquest i les complicacions per a conciliar el treball fora de casa amb el de dins de casa, que continua realitzant ella. Preocupada amb l’actitud del marit que cada vegada es troba més tancat en si mateix, li regala un curs de cuina i escriptura japonesa que provoca en ell una ruptura amb els estereotips tradicionals i que li obri la ment a coses que mai s’haguera imaginat fer.



“Els altres morts”, de Mª Teresa Sorribes Miró és un relat compost per diverses històries entrellaçades entre si amb un denominador comú: la violència de gènere però amb diferents punts de vista. Des del d’una dona major que culpabilitza a les xiques joves del que els passa, des de com sent aquest problema una xiqueta davant l’assassinat d’una jove de la localitat, fins a la perspectiva d’una jove que inicia una relació amb un xic perfecte però controlador i dictatorial.



El millor relat d’artistes locals porta per títol ” La veritat”, de Rosa Sendra Morero, que conta la història de com Alba, lletrada del torn de violència sobre la dona, és cridada a defensar a una dona que ha sigut agredida pel marit, encara que aquesta no és capaç de reconéixer aqueixa violència, justificant-li i exculpant-li. La violència de gènere, el paper de la dona com a cuidadora i el complicat de la conciliació laboral, familiar i personal són els temes principals d’aquest últim premi.