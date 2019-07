Obert el termini de les proves d’accés per a l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València

Print This Post

La Universitat de València ha obert el període d’incorporació de nous músics a la seua Orquestra Filharmònica. Per formar-ne part cal passar unes proves d’accés que aquest curs se celebraran a partir del pròxim 20 d’octubre.

Les persones interessades no poden tindre més de 23 anys i han de cursar com a mínim els darrers anys dels estudis professionals de música. S’hi valorarà positivament el fet d’estar cursant estudis universitaris. Es convoquen proves per a les següents especialitats: oboè/corn anglés, clarinet/clarinet baix, fagot, trompa aguda, trompa greu, trompeta, tuba, percussió, arpa, violí, viola, violoncel i contrabaix.

La preinscripció és totalment gratuïta i ha de fer-se abans del 17 d’octubre mitjançant el formulari que es troba en l’enllaç directe http://ir.uv.es/OBFsWU6 de la pàgina web http://www.fundaciouv.es/aam o telefonant a l’oficina de l’Àrea d’Activitats Musicals de la Fundació General de la Universitat de València al 96 398 30 71 o al 96 398 31 96, en horari de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, excepte festius i període vacacional de l’1 al 31 d’agost.

Des de la seua creació el 1995, l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València ha esdevingut una de les orquestres més rellevants en l’escena universitària espanyola. Cada any incorpora estudiants nous i ofereix formació d’alta qualitat en interpretació orquestral als 80 joves estudiants que la integren. L’Orquestra està dirigida per Beatriz Fernández Aucejo.

L’Orquestra ofereix als seus membres ajudes econòmiques per a formació musical, formació pedagògica i musical, promoció de solistes i grups de cambra, possibilitat de gira nacional o internacional, i reconeixement acadèmic per a l’alumnat de la Universitat de València (2 crèdits ECTS) i del Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València (2 crèdits ECTS com a pràctiques externes).