Obert el termini per a apuntar-se a les Escoles Esportives d’Alzira

S’obri el termini per apuntar-se a les Escoles Esportives Municipals per al curs 2021-2022. Dins de l’àmbit de competències municipals, l’Ajuntament d’Alzira, a través del seu departament d’Esports fomenta estes activitats dirigides als xiquets i xiquetes de la ciutat.



Es tracta d’activitats esportives d’iniciació on s’intenta ampliar les qualitats motrius i que fugen d’una especialització primerenca. A més ofereixen unes activitats poliesportives i recreatives d’acord amb les seues necessitats.



Els esports que es practiquen a estes escoles esportives són el taekwondo, escacs, tenis, tenis taula, vòlei, futbol, atletisme, patin Wheeling, tir esportiu, handbol, halterofília, bàsquet, futbol sala, judo, natació, pilota valenciana, gimnàstica rítmica, pàdel, karate, frontenis i M.T.B ciclocròs i carrera. Les inscripcions es realitzen a cadascuna de les entitats esportives. Per a qualsevol mena d’aclariment o consulta es pot posar en contacte amb el departament d’Esports de l’Ajuntament.



El regidor d’Esports, Fernando Pascual ha destacat “La importància que té l’activitat física en els més menuts, ja que suposa l’adquisició d’hàbits saludables per al seu dia a dia, a més de fer valdré els valors de l’esport com són l’esforç, la superació, la igualtat, el respecte, la cooperació i treball en equip entre d’altres”. L’edil també ha remarcat “La bona acollida que tenen estes escoles esportives que any rere any veuen incrementat el nombre de xiquetes i xiquets. Alzira és planter de l’esport.”