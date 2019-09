Obert el termini per a participar del programa de les escoles esportives

Connect on Linked in

Es troba obert el termini per a participar de les activitats que oferixen les escoles esportives programades per al curs 2019-2020, dirigides a xiquets i xiquetes de la ciutat d’Alzira.



Donada la importància de practicar esport des de menuts este programa dona la possibilitat de realitzar activitats d’iniciació que intenten ampliar les qualitats motrius que fugen d’una especialització primerenca i a més oferixen activitats poliesportives i recreatives d’acord amb les necessitats de les més menudes i menuts.



Les inscripcions poden realitzar-se en les diverses entitats esportives que participen en este programa d’escoles esportives i que són:



Atletisme, bàsquet, escacs, frontenis, futbol, futbol sala, futbol femení i masculí, gimnàstica rítmica, handbol, halterofília, judo, karate, bici de muntanya. ciclocròs i carretera, natació, pàdel, patin wheeling, pilota valenciana, rugbi, taekwondo, tenis, tenis i pàdel, tenis taula, tir esportiu i volei.



Pots aconseguir els formularis d’inscripció en les entitats esportives o en la delegació d’Esports de l’Ajuntament al carrer Rambla.



El regidor d’Esports, Fernando Pascual, anima les xiquetes i xiquets a participar de qualsevol de les alternatives que s’oferixen, ja que “l’exercici afavorix el creixement sa, tant físic com emocional”, ha assenyalat el regidor, per a qui el més important és que “la xiqueta o el xiquet trie el que més disfrute de les moltes alternatives, així com que els pares aconseguisquen captar les necessitats de les seues filles i fills i els motiven a mantindre’s en moviment, mental o físic, per tal de disminuir el sedentarisme fent-los vore que hi ha temps per a tot”.