Obert el termini per a sol·licitar les ajudes del Pla Resistir de Foios

El termini estarà obert des del 26 de març fins al 20 d’abril

L’Ajuntament de Foios ha obert la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a les ajudes del Pla Resistir. Així, el sector de l’hostaleria, el comerç i altres sectors afectats per les restriccions per a frenar la pandèmia del coronavirus podran sol·licitar aquestes ajudes directes, preferentment per seu electrònica (www.foios.es), des del pròxim 26 de març fins al 20 d’abril.

Concretament, Foios destinarà un total de 141.761 € – dels quals 21.264,15 € han sigut d’aportació municipal – que es destinarà a cobrir les despeses corrents pròpies de l’activitat empresarial tant de les microempreses de fins a 10 persones treballadores, com de les persones autònomes d’aquests sectors afectats.

D’aquesta manera, cada persona sol·licitant rebrà un fix de 2.000 €, que es complementarà amb 200 € addicionals per cada treballador o treballadora a càrrec seu fins a un màxim de deu. A més, cal recordar que aquestes ajudes són compatibles amb unes altres.

Per al regidor de Comerç, Juanjo Civera, «aquestes ajudes destaquen per ser les primeres d’aquesta índole que comprometen a totes les administracions valencianes, amb l’esperit de poder arribar a la gran majoria de persones autònomes i micropimes greument afectades». Per això, «treballarem perquè aquestes ajudes arriben com més prompte millor a les persones interessades».