Obert el termini per a sol·licitar les ajudes per a l’adquisició de material escolar a Torrent

Les subvencions, que poden tramitar-se fins al dilluns 9 de novembre, estan dirigides a l’alumnat d’Equació Infantil, Primària, Secundària, Escola d’Adults i estudis de Música i Dansa

L’Ajuntament de Torrent ha obert el termini per a sol·licitar les ajudes econòmiques per a l’adquisició de material escolar d’Educació Infantil, Primària, Secundària, Escola d’Adults i estudis de Música i Dansa per al curs 2020 – 2021. D’aquesta manera, el consistori destina 115.800 € a aquesta subvenció que aposta per un ensenyament de qualitat i que fomenta la igualtat d’oportunitats, a més de possibilitar a les famílies l’accés a altres ensenyaments, com són l’educació d’adults i els ensenyaments de música i dansa.

La presentació de la sol·licitud, que pot gestionar-se fins al dilluns 9 de novembre, es tramitarà preferentment via online: https://bit.ly/2gxg5wo. També podrà fer-se de manera presencial en algun dels punts habilitats per a tal fi, els quals estan publicats en la web municipal: https://bit.ly/2fstkv8.

Tal com ha apuntat la regidora d’Educació, Patricia Sáez, “la concessió d’aquestes beques té com a finalitat ajudar a les famílies amb menys recursos, sobretot en aquests moments que s’ha acrescut la dificultat econòmica de moltes”.

Les bases poden consultar-se en el següent enllaç: https://bit.ly/3jv4mq2