Obert el termini per a sumar-se a una nova edició del Dia de l’Esport

Se celebrarà el 31 de març en una edició marcada pels Jocs Olímpics i Paralímpics i l’Eurobasket 2021

La Fundació Trinidad Alfonso i la Generalitat Valenciana, a través d’Esport de la Generalitat i la Conselleria d’Educació Cultura i Esport, treballen ja en la sisena edició del Dia de l’Esport. Ambdues entitats han tornat a unir les seues forces perquè els xiquets, xiquetes i joves valencians participen al màxim en aquesta jornada tan especial en què, cada any, participen més de 600 centres educatius. Ho fan, a més, amb més ganes que mai després d’una edició, la de 2020, marcada per la pandèmia de la COVID-19 i el confinament que va obligar a una celebració diferent, en línia, dins de les cases de les famílies. Enguany, amb els Jocs Olímpics i Paralímpics de nou en l’horitzó, la celebració comptarà amb la col·laboració i la implicació del Comité Olímpic Espanyol.

El termini perquè els centres educatius es puguen sumar a aquesta acció es troba obert fins al pròxim 31 de gener. La mateixa celebració del Dia de l’Esport serà just dos mesos després: el 31 de març. L’objectiu és que aquest dia milers de xiquets i xiquetes amb edats compreses entre els 6 i els 18 anys facen un extra d’activitat esportiva, al marge de les seues habituals classes d’Educació Física, i convertisquen els seus centres educatius en una festa de l’esport i la convivència.

Encara que el Dia Internacional de l’Activitat Física i l’Esport és oficialment el 6 d’abril, aquest Dia de l’Esport avançarà la seua celebració al 31 de març per a evitar-ne la coincidència amb les festes de Setmana Santa. Perquè enguany el Dia de l’Esport siga realment especial, aquesta celebració no es quedarà només en aquest 31 de març, sinó que es pretén prolongar en el temps de dues maneres. D’una banda, demanant a l’alumnat dels centres de la Comunitat Valenciana que compartisquen una imatge en xarxes socials practicant esport el 6 d’abril; d’altra banda, la Fundació Trinidad Alfonso continuarà impulsant l’activitat física als centres amb la vista posada en l’Eurobaket 2021 femení que se celebrarà a València.

Igual que l’any passat, per a aquesta edició de 2021, i només per participar-hi, els centres educatius podran triar un paquet de material esportiu o una aportació econòmica que realitzarà la Fundació Trinidad Alfonso i que estarà destinada a un projecte solidari d’una entitat relacionada amb l’àmbit educatiu i de l’esport.

De manera paral·lela al vessant solidari d’aquesta edició, es posarà novament en marxa un concurs entre els centres educatius participants. Alhora que s’impliquen en aquest Dia de l’Esport, cada un dels centres que vulga participar en el concurs haurà d’elaborar un vídeo que tinga com a temàtica els Jocs Olímpics i Paralímpics de Tòquio 2020. De totes les gravacions rebudes, les sis millors rebran un xec regal de 2.000 euros per a equipament esportiu.

A més, des de l’inici del curs han tornat a posar-se en marxa els programes ‘Esport a l’Escola’ i ‘Esport a l’Escola +1h EF’, mitjançant els quals s’acosta a l’alumnat la pràctica de 16 disciplines esportives. Les federacions, en coordinació amb els centres educatius, han adaptat les sessions a les mesures sanitàries actuals per a garantir la seguretat de l’alumnat durant la pràctica esportiva.

Segons el conseller Vicent Marzà: “Continuem treballant conjuntament per a adaptar tota la promoció de l’esport a les circumstàncies de l’evolució de la pandèmia, per això continuem amb el treball de celebració, en l’àmbit educatiu del Dia de l’Esport en 2021, i animem que els centres educatius siguen partícips de l’edició de l’any que ve seguint en cada moment les pautes que s’hagen de prendre.”

“Volem continuar demostrant que som la Comunitat de l’Esport i que, precisament en un dia com el Dia Mundial de l’Activitat Física, a la Comunitat Valenciana ens hi bolquem fent esport i practicant una vida sana. Després de la suspensió de l’acte físic d’enguany per la pandèmia, tenim moltes ganes que arribe l’edició de 2021. A més, estant en l’horitzó els Jocs Olímpics i Paralímpics i l’Eurobasket, tenim més motius que mai per a treballar amb il·lusió per a fer del Dia de l’Esport una espectacular jornada festiva. Hi ha molts motius enguany perquè els centres educatius se sumen a aquesta iniciativa”, explica la directora de la Fundació Trinidad Alfonso, Elena Tejedor.