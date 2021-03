Obres de condicionament del barranc Fosc per a minimitzar les inundacions en l’Alquenència i Venècia a Alzira

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament d’Alzira aprova la realització d’una obra de condicionament al barranc Fosc per tal d’evitar l’arribada de l’aigua del barranc a la confluència del clavegueram del carrer Josefina Fernández, un dels punts més conflictius cada vegada que es produeixen pluges torrencials a la nostra ciutat.

En els últims episodis de pluges s’han vist inundades les zones de l’Alquenència i Venècia degut al desbordament del barranc Fosc, l’encarregat d’arreplegar les aigües que baixen des de la urbanització del Racó, a més de l’aigua que li aporta el barranc de l’Estrela que recull la provinent de la urbanització del Respirall, produint la baixada de les aigües embravides que acaben inundant l’entramat urbà.

L’obra a executar-se preveu evitar que l’aigua acabe en estes zones urbanes, per a la qual cosa es va a eliminar la rampa d’accés al camí Pescadors; execució d’un mur en el barranc de l’Estrela; la instal·lació d’un arener i d’una infraestructura reguladora del cabal del barranc Fosc; així com el recreixement de trams perimetrals de mur.

Fernando Pascual, regidor de Servies Urbans, considera necessària la realització d’esta obra que executarà l’empresa Aigües de València, a càrrec de la borsa d’estalvi energètic, la qual cosa suposa que no tindrà cap cost per als alzirenys i alzirenyes i l’empresa assumirà el cost complet d’esta actuació. A més el regidor espera que es complisca el termini d’execució que està estipulat en un parell de mesos i ha explicat que «Estes millores aconseguixen minimitzar el risc de desbordament de les aigües del barranc Fosc».

Per la seua banda Diego Gómez, alcalde d’Alzira, considera prioritari vetlar per la seguretat del veïnat, per això es fa necessari escometre estes obres de condicionament que ajuden a evitar que l’aigua acabe inundant zones urbanes. Una solució provisional fins que estiga executada la segona fase del canal interceptor de les Bases que acabarà definitivament amb este problema d’inundabilitat que patim en cada episodi de pluges torrencials.