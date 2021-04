Obres Públiques donarà continuïtat als camins de servei del Barranc del Carraixet amb dos passos inferiors sota la L3 de Metrovalencia

Connect on Linked in

Els treballs, amb un termini d’execució de 24 mesos i un pressupost de 3 milions d’euros, comporten la permeabilització de les travessies sota la L3 i l’adequació fins a la connexió amb la CV-3002



Arcadi España assenyala que l’actuació a l’Horta Nord millorarà la comunicació ciclopeatonal entre Alboraia i Almàssera i la seguretat a l’entorn de la línia ferroviària

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, ha licitat, per un import 3.034.872,05 euros, les obres per a donar continuïtat als camins de servei del Barranc del Carraixet, mitjançant la construcció de dos passos inferiors sota la Línia 3 de Metrovalencia. El projecte comporta la permeabilització de les travessies sota el traçat ferroviari i l’adequació fins a la connexió amb la CV-3002

“Amb els treballs a l’entorn del barranc, que preveiem executar en 24 mesos, es millorarà la comunicació ciclopeatonal entre Alboraia i Almàssera i la seguretat a l’entorn de la línia de metro”, ha afirmat el conseller de Política Territorial, Arcadi España.

“D’aquesta manera -ha continuat el màxim responsable d’Obres Públiques-, els veïns i veïnes de l’Horta Nord podran realitzar amb major comoditat tant els seus desplaçaments quotidians com aquells que duguen a terme en el seu temps d’oci”.

“A més, amb aquesta actuació, el Consell incideix en el seu objectiu de promocionar el patrimoni natural i cultural de la Comunitat Valenciana i d’afavorir la connexió dels nuclis urbans dels municipis amb els espais naturals a través de sendes ciclables accessibles”, ha indicat el conseller.

Entorn ferroviari segur

La Línia 3 de Metrovalencia és actualment la segona infraestructura ferroviària amb més demanda de passatgers i passatgeres en l’àrea metropolitana de València. Aquesta línia, soterrada des del nucli urbà de València fins a Alboraia, discorre en superfície fins a Rafelbunyol i creua el Barranc del Carraixet mitjançant un pont.

Els camins de servei del barranc, pavimentats en terra, discorren per la coronació de tots dos brins de la canalització i constitueixen una de les rutes ciclopeatonales més potents de l´Horta Nord, sobretot en el tram entre la costa i Alboraia, que compta a més amb trams condicionats en exclusiva per a aqueix ús.

La línia ferroviària interromp la continuïtat dels camins, una circumstància que dóna lloc al fet que, a vegades, vianants i ciclistes travessen la via en aquests punts de manera temerària.

Actuacions concretes

Per a aconseguir que tots els itineraris ciclopeatonales que es donen a l’entorn del Barranc de Carraixet es realitzen de manera segura, les actuacions se centraran en donar continuïtat als camins de servei sota la via amb sengles passos inferiors en cada marge del barranc.

En el pas del marge dret es permetrà l’ús mixt vehicles de conservació del barranc i persones usuàries de l’itinerari ciclopeatonal, es condicionarà el tram del camí fins a Tavernes Blanques i, en el marge esquerre, es disposarà un altre pas inferior, d’ús exclusivament ciclopeatonal.

A més, per a permetre el trànsit no motoritzat de manera accessible i segur entre els nuclis urbans d’Alboraia i Almàssera, s’ha projectat una nova passarel·la per als vianants. Aquesta via s’adossarà a l’actual estructura de pas de la línia ferroviària sobre el barranc amb un nou tauler de 2,50 metres d’amplària.

Finalment, perquè l’itinerari entre les dues localitats quede complet, també es construiran xicotets trams de sendes ciclopeatonales de connexió amb els camins existents.