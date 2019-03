Obres Públiques ja ha aprovat el projecte de la nova rotonda d’accés a Meliana i Foios

Connect on Linked in

La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ja ha aprovat el projecte d’execució de les obres de construcció de la nova rotonda d’accés a Meliana i Foios a la CV-300, l’antiga carretera de Barcelona. Es tracta d’una actuació de millora de la mobilitat i de la seguretat viària en un dels principals eixos de comunicació d’aquesta part de la comarca de l’Horta Nord, que connecta diferents municipis. La Generalitat l’ha prevista en els pressupostos del 2019 i 2020 amb un cost total d’1,4 milions d’euros. La licitació de les obres està prevista en els pròxims mesos.

Com explica l’alcalde de Meliana, Josep Riera, “es tracta d’una actuació prevista fa quasi 20 anys que no arribava mai i que s’ha hagut de refer pràcticament en la seua totalitat”. En el cas de Meliana suposarà millorar l’eixida oest del municipi a la CV-300 des del carrer Juli Benlloch, i una millora notable en la comunicació amb el poble veí de Foios. L’actuació suposarà la remodelació de l’avinguda de la Senyera de Meliana que, a més de millorar el paviment i l’estacionament, incorporarà el carril bici i el nou pas de vianants, just al pas a nivell de la línia 3 del metro, cap al jardí de l’avinguda Santa Maria. L’Ajuntament de Meliana també iniciarà prompte la remodelació del dit c/ Juli Benlloch, que connectarà amb la rotonda.

D’altra banda, l’alcalde de Foios, Sergi Ruiz, destaca: “La rotonda de la carretera i el conjunt de l’actuació suposaran una entrada i eixida al nostre poble pel sud com cal, amb una millora notable de la mobilitat i de la seguretat que, a més, connectarà amb la circumval·lació del municipi cap al carrer Major i el camí de la Lloma sobre la qual també estem actuant”. A més, serà un accés notablement millor a l’institut Francesc Badia i al poliesportiu municipal. Suposarà l’eliminació del trànsit de vehicles de motor pel camí de la Creu en el tram d’accés a la CV-300, molt damunt del pas a nivell del metro i poc segur. Aquest tram s’habilitarà per a l’accés amb bicicleta.

Precisament la mobilitat en bicicleta és un dels aspectes nous que incorpora el nou projecte, amb diferents trams de carril bici que connectaran amb la xarxa planificada per la Conselleria i els dos municipis. Així, la CV-300 comptarà amb traçat de carril bici al llarg del vial per a connectar amb els dos trams de l’Anell Verd metropolità -la infraestructura ciclopeatonal que envoltarà la ciutat de València-, tant cap a Meliana i la mar com cap a Montcada pel tram de Bonrepòs i Mirambell i Vinalesa, que ja s’estan executant. Així, tots aquests municipis quedaran ben comunicats per a l’ús d’aquest vehicle i dins d’un model nou de planificació de la mobilitat més sostenible.