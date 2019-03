Print This Post

Oltra aposta per un envelliment actiu que permeta “el desenvolupament social, cultural i formatiu de les persones majors”

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha destacat l’aposta del Consell “per unes polítiques d’envelliment actiu que permeten el desenvolupament social, cultural i formatiu de les persones majors tenint en compte els seus interessos i demandes”.

La vicepresidenta ha participat en l’assemblea general de la Federació Provincial d’Associacions Democràtiques de Pensionistes i Jubilat de la Unió Democràtica de Pensionistes de València, on ha reconegut a aquesta institució com “la més important en l’àmbit de la defensa dels drets de les persones majors” i la labor de les quals i representació del sector “és indispensable per a aconseguir una societat valenciana més forta, inclusiva i cohesionada”.

Mónica Oltra ha destacat el paper de les persones majors com un element “essencial” de la societat, i ha recordat algunes de les situacions injustes que aquest col·lectiu va patir amb la crisi econòmica i que el Consell ha revertit.

En la seua intervenció, la vicepresidenta ha destacat la necessitat d’impulsar des dels poders públics “mesures que aposten per un envelliment actiu i per una major autonomia personal”, amb programes de prevenció, rehabilitació i promoció integral de les persones.

Així mateix, ha posat l’accent a oferir “una resposta adequada a l’actual ritme d’envelliment i a la transformació demogràfica i social que s’està donant”, amb la creació de recursos en funció de les necessitats i dels drets de les persones.

La vicepresidenta s’ha referit també a la necessitat de “combatre la soledat no desitjada de les persones majors, evitar discriminacions per raó d’edat i oferir-los una vida activa i participativa”, donant-los l’oportunitat de “ser protagonistes del seu propi procés vital amb l’apoderament i participació en la societat que mereixen, reconeixent el seu valor i la seua contribució social i econòmica al progrés”.