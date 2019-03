Oltra, Baldoví i Ferri presentaran candidatures a Paiporta

Connect on Linked in

Compromís es prepara per a la presentació de candidatures per a les eleccions del pròxim 28 d’Abril amb un cartell de luxe: Mónica Oltra, candidata a la presidència de la Generalitat; Joan Baldoví, candidat al Congrés; i Fran Ferri, actual síndic de Compromís a les Corts i candidat per València. L’acte de carácter comarcal tindrà lloc a l’Auditori Municipal de Paiporta aquest dimecres 27 de març a les 19.00 hores.

Isabel Martín, alcaldessa de Paiporta, exercirà com a mestra de cerimònies en un acte que desgranarà el que ha sigut el Govern del Botànic i presentarà les noves propostes i reptes que deparen al pacte autonòmic. A més s’explicarà com el grup parlamentari treballarà per aconseguir un finançament just i defensarà l’agenda valenciana al Congrés.

Per la seua part, l’alcaldessa de Paiporta i cap de llista al municipi ha valorat el procés de primàries de Compromís, assegurant que “si en 2015 Compromís va ser decisiu pel canvi, va ser perquè prèviament, milers de valencians i valencianes ens mobilitzarem en un procés de primàries històric, perquè el futur del nostre país no el decideixen ni les enquestes, ni els titulars, ni els poderosos, el futur deel nostre país el tria la ciutadania”.

Martín afegeix que “és un honor que s’haja escollit Paiporta per a presentar a la comarca una campanya que ja ha fet història amb les primàries amb llistes obertes, que garanteixen que al 28 d’abril Compromís presentarà als millors candidats i candidates. Per a mi és també un orgull poder fer-ho amb la pròxima Presidenta de la Generalitat Mónica Oltra, el pròxim portaveu del grup valencià al Congrés Joan Baldoví i el cap de llista per València a les Corts Fran Ferri”.