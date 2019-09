Oltra destaca la necessitat de ‘incorporar la mirada femenidad’ en el disseny del transport perquè estiga ‘adaptat a les necessitats de totes les persones

Connect on Linked in

La vicepresidenta participa en el Workshop sobre transport i gènere organitzat per l’Institut Tecnològic Iten

Destaca el suport del Consell als Instituts Tecnològics amb un pressupost que enguany ascendeix a 47 milions d’euros

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha destacat la necessitat de “incorporar la mirada femenidad” en el disseny del transport perquè estiga “adaptat a les necessitats de totes les persones”.

“Hem de generar espais per a totes les persones, pensar el món des de l’equitat, facilitant la vida de la gent a partir de les seues necessitats particulars”, ha afegit.

Oltra ha realitzat aquestes declaracions durant la inauguració del Workshop ‘Transport i gènere: Adaptació de servei, seguretat i ocupabilitat’, organitzat per l’Institut Tecnològic de l’Embalatge, Transport i Logística (Itene).

La vicepresidenta ha agraït la celebració d’aquesta jornada que permet parlar de “innovació” i també de “perspectiva de gènere en un sector encara molt masculinizado com és el de de el transport” en el qual “encara queda molt per avançar”, per la qual cosa ha felicitat a Itene per fer aquest “primer pas”.

“Analitzarem com podem feminitzar el transport i com podem incorporar aqueixa mirada per a dissenyar un transport adaptat a cada necessitat, no solament la d’homes i dones, sinó també de persones que tenen algun tipus de diversitat funcional, mobilitat reduïda, en funció de l’edat, a qui acompanyem quan usem el transport, etc”.

En aquest sentit, la vicepresidenta ha assenyalat la importància de “posar a les persones “en plural” en el centre de les polítiques”, reconéixer “la diversitat de les persones pel seu gènere, edat, lloc de residència, capacitats motores i sensorials, etc”, la qual cosa traslladat transport suposa la necessitat de “reconéixer aqueixa diversitat” a l’hora d’analitzar el seu ús i realitzar un disseny.

Així, ha posat diversos exemples sobre el diferent ús que es fa del transport i la mobilitat en funció de “les nostres diversitats” com és el gènere o l’edat.

Respecte als diferents usos del transport entre homes i dones ha recordat que les dones “usen més el transport públic, un 63% en el cas de Metrovalencia i un 62% el TRAM” i que, a més, ho fan “de forma diferent, realitzen més parades, necessiten desplaçar-se a més llocs de forma quotidiana: l’escola, les compres, l’atenció a la família, familiars dependents, etc”, la qual cosa és “l’exemple més evident d’aplicar la perspectiva de gènere a la mobilitat”.

Seguretat de les dones

També ha esmentat la necessitat de “abordar el tema de la seguretat” en relació amb les dones i el transport públic, i s’ha referit a la mesura adoptada en algunes ciutats on es permet que l’autobús “puga parar fora dels llocs marcats per a deixar a una dona jove en un lloc més segur”.

Per a Oltra, encara que aquesta mesura és correcta, “ens ha de fer reflexionar sobre el per què les joves se senten insegures” i si és millor “protegir” o “crear espais segurs per a totes les persones”.

En aquest punt, ha incidit a “treballar per la protecció sense oblidar que la seguretat ha de ser per a tots i totes per igual”. Les dones “volem ser lliures, no valentes”, ha afegit.

Més presència femenina en els equips de disseny de la mobilitat

D’altra banda, en la seua intervenció s’ha referit també a la importància d’incorporar la “mirada femenina” en el disseny de la mobilitat, ja que “la millora forma de dissenyar un transport que pensa en totes les persones és incloure en ell a tots i totes”.

Per això, ha advocat per la “incorporació de les dones en els equips de treball” el que aporta una “visió més àmplia de les diferents necessitats i s’enriqueixen els projectes”.

Suport als Instituts Tecnològics

Després de la inauguració del Workshop, la viceprseidenta ha realitzat un recorregut per les instal·lacions de Itene, acompanyada per la directora general de Ivace, Júlia Company; el president de Redit, Fernando Saludes i el president de Itene, Pedro Ballester.

Oltra ha destacat la labor exercida pels instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana i la seua aportació a la innovació dels diferents sectors, un suport que es materialitza en un pressupost que enguany ascendeix 47 milions d’euros per a finançar la generació de coneixement i tecnologia d’alt valor afegit i la transferència dels resultats al conjunt dels sectors productius.

Així, ha recordat que el paper d’aquests centres és clau en la política tecnològica de la Generalitat i les empreses han de saber que tenen a la seua disposició els recursos materials i humans per a continuar creixent.