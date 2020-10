Oltra: ‘El Botànic vol reconéixer a qui s’està deixant la pell en la lluita contra la COVID i ajudar a qui la pandèmia ha deixat sense recursos’

Connect on Linked in

La vicepresidenta anuncia la injecció de 41 milions d’euros més per al sistema de dependència i altres 47 milions per a la renda valenciana d’inclusió

Es concedeixen 11 milions d’euros en ajudes al sector residencial, dels quals el 50% serà per al reforç i gratificacions del personal

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha manifestat que una de “les prioritats del Consell del Botànic en la lluita contra la COVID-19 és reconéixer el lliurament i el treball que estan lluitant contra el virus”, però sense perdre de vista l’obligació d’ajudar a aquells que la pandèmia ha deixat sense recursos.

La vicepresidenta ha oferit una roda de premsa en la qual ha desglossat totes les accions desenvolupades pel seu departament des que es va declarar la pandèmia i les que té previstes adoptar pròximament per a continuar treballant contra la COVID amb els mecanismes necessaris per a afrontar les conseqüències socials i assistencials d’aquest.

Oltra ha destacat la importància que en aquest procés té el nou model social valencià, que es va començar a construir durant la passada legislatura, i que ha permés a la Comunitat Valenciana afrontar en millors condicions les circumstàncies derivades d’una pandèmia que ha paralitzat el país i que està derivant en situacions de major vulnerabilitat.

En aquest sentit, ha recordat que la Comunitat Valenciana, juntament amb Canàries i Astúries, va ser l’única autonomia que va aconseguir continuar incrementant les persones beneficiàries en sistema d’atenció a la dependència fins a les 99.429 actuals, i ha afegit que també es va incrementar en 10.000 persones els i les destinatàries de la renda valenciana d’inclusió.

Aquest augment de persones beneficiàries ha anat acompanyat d’un increment en el pressupost que en el cas del sistema de dependència ja ha crescut 38 milions d’euros, i que per a la renda ha augmentat en 72,3 milions d’euros.

La vicepresidenta ha anunciat que el Consell del Botànic continuarà invertint en aquestes partides que van dirigides a les persones més vulnerables, i ha assenyalat que amb això objectiu s’injectaran 41 milions d’euros més per al sistema de dependència i altres 47 milions d’euros per a la renda valenciana d’inclusió.

Reconeixement als i les professionals

Oltra ha assenyalat que el treball pels més vulnerables s’està fent de manera paral·lela al suport a aquells sectors que han patit de forma més crua la força de la pandèmia, i que estan en primera línia en la lluita contra la COVID, com és el cas del sector residencial, al qual el Consell concedirà ajudes per valor de prop d’11 milions d’euros.

Aquests fons, tant per a residències de persones majors com de diversitat funcional i exclusió social, aniran destinats en un 50% a sufragar la despesa que s’ha tingut en el reforç de personal i també al pagament de gratificacions als i les professionals que “s’han deixat la pell lluitant contra el virus”.

Aquestes gratificacions s’afegiran a les que s’aplicaran a tot el personal sociosanitari dels centres públics, i que en el cas de la Conselleria d’Igualtat també es faran extensibles a tots els i les professionals de l’Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària, dependent d’aquest departament i que treballen amb el col·lectiu de persones amb diversitat funcional.

En aquesta línia, la vicepresidenta també ha manifestat la voluntat de la seua Conselleria que els Pressupostos de la Generalitat per 2020 recullen una equiparació salarial per al personal sociosanitari dels centres públics per a igualar-los amb professionals de Sanitat, i que beneficiarà a 56 metges, mèdiques i 184 infermeres i reduirà el problema per a trobar personal per a treballar en els centres sociosanitaris.

D’altra banda, el decret d’ajudes al sector també anirà encaminat a premiar aquelles adquisicions que s’han fet de material que facilite “l’alleujament i suport a les persones residents, ja que els pot facilitar suportar l’aïllament, mantindre la seua autonomia i facilitar la seua comunicació i contacte amb els seus familiars”.

Segona ona de la COVID-19

La vicepresidenta també ha anunciat que es reforçarà la gestió amb la posada en marxa d’un pla de xoc que inclourà la contractació de 29 professionals que agilitaran aquelles qüestions de gestió relacionades amb la COVID-19, i ha afegit que també es procedirà a crear 12 nous llocs en el servei d’inspecció de la Conselleria per a complir la ràtio establida per la Llei de Serveis Socials Inclusius.

Respecte al futur, s’ha referit a dos aspectes “fonamentals” per als quals se sol·licitarà la implicació de la Unió Europea. D’una banda, el Pla d’Infraestructures amb un pressupost de més de 500 milions d’euros i que aplicarà els nous models residencials basats en la proximitat i en el foment de l’equitat territorial i, per un altre, la creació d’una història social única, equivalent a la targeta SIP de Sanitat, “com un projecte pioner” a Espanya que tindrà un pressupost de 10 milions d’euros.

El nou model social valencià

La vicepresidenta ha destacat que la pandèmia ha evidenciat les “febleses” del sistema sanitari i del sistema de serveis socials “ocasionades per les contínues retallades aplicades per l’antic govern i que van convertir els serveis socials en un sistema de beneficència”.

Aquesta situació que s’ha patit en tota Espanya, ha afegit, en la Comunitat Valenciana ha tingut una “incidència menor gràcies als cincos anys de govern del Botànic i l’aplicació de mesures que han permés la recuperació de drets sanitaris i la construcció de drets i d’una estructura social” que és la base del nou model social valencià.

En aquest sentit, la vicepresidenta ha assenyalat la Llei de Serveis Socials Inclusius del Consell, que “dota d’estructura normativa al sistema”, i el reforç de les plantilles dels serveis socials municipals que, amb prop de 2.000 professionals, ofereix una estructura d’atenció “sòlida i estable” a la ciutadania i especialment als col·lectius de persones més vulnerables.

Atenció i ajudes

La vicepresidenta s’ha referit també a les diferents mesures implantades i als canvis normatius i de gestió que han permés “afrontar la pandèmia en unes condicions millors i evitar un major sofriment a les ciutadanes i ciutadans de la Comunitat Valenciana”.

Oltra també ha recordat els 6 centres d’atenció temporal d’emergència (CATE) amb 200 places i 3’5 milions de pressupost, i altres mesures com la pròrroga dels carnets de famílies nombroses i monoparentals i dels certificats de discapacitat.

L’objectiu ha sigut crear una “estructura normativa específica” per a cada recurs, garantir el benestar i la seguretat de les persones i guiar als centres “davant una situació nova per a tots”.

Així, s’ha constituït “una xarxa pròpia de distribució de material” amb més de 105.488 botelles d’hidrogel, 124.600 guants o prop de 3 milions de màscares que s’han posat a la disposició dels centres i recursos dependents de la Conselleria.

La vicepresidenta ha destacat també el suport al sector “amb el pagament de més de 76 milions d’euros a centre concertats”, incloses les places no ocupades, o els decrets de concessió directa de subvencions per valor de més de 9 milions d’euros a les entitats de diversitat funcional, majors, poble gitano, igualtat en la diversitat o joventut.