Oltra insta al Ministeri de Sanitat a actualitzar el barem de valoració de la diversitat funciona

Oltra insta al Ministeri de Sanitat a actualitzar el barem de valoració de la diversitat funcional



La vicepresidenta del Consell insta a la ministra a agilitar els treballs, ja que l’actual barem “no té en compte les noves realitats”



Reclama “major esforç de l’Estat” per a reforçar la figura de l’assistent personal, que “afavoreix l’autonomia enfront de la dependència”

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha instat a la ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, María Luisa Carcedo, al fet que es “renove el barem de valoració de la diversitat funcional per a poder agilitar la valoració de la discapacitat de les persones que la sol·liciten”, ja que l’actual “està obsolet i que no té en compte les noves realitats”.

Oltra ha participat en la reunió del consell del Real Patronat sobre Discapacitat, que ha estat presidit per S. M. la Reina i ha comptat amb la participació de la ministra i representants de totes les comunitats autònomes i entitats del sector.

La vicepresidenta ha recordat que, fa més d’un any, “es va decidir que calia actualitzar el barem, però en aquests moments els treballs estan molt parats”, per la qual cosa ha urgit a la ministra al fet que s’accelere l’aprovació d’un nou sistema de baremació els més prompte possible.

En aquest sentit, ha recordat que l’actual barem per al reconeixement, declaració i classificació del grau de discapacitat es va aprovar a través del Reial decret 1971/1999, fa 10 anys. Fa un any, al febrer de 2018, el Consell Territorial de Serveis Socials i Dependència va donar llum verda a l’aprovació del nou barem de valoració després de tres anys de reunions amb representants de comunitats autònomes juntament amb el Imserso per a actualitzar el decret de 1999.

Al novembre de 2018, el Consell Territorial es va reunir per a estudiar les al·legacions presentades i es va decidir paralitzar el procés d’actualització, fins a l’actualitat.

Reforç de l’assistent personal

D’altra banda, Oltra ha també ha traslladat a la ministra “la necessitat del reforç de la figura de l’assistent personal, que afavoreix sobretot l’autonomia de les persones amb discapacitat” i ha advocat per “prevaldre aquesta figura enfront d’un altre tipus de recursos. És una qüestió fonamental per a afavorir l’autonomia de les persones enfront de la dependència”, ha puntualitzat.

En aquest sentit, ha destacat que autonomies com la valenciana “estem apostant per aquesta figura, que està dotada amb una prestació de 2.350 euros, i només rebem de l’Estat una tercer part d’aquesta ajuda”.

“Per això, volem que l’Administració General de l’Estat hi haja un major esforç per a reforçar eta figura i ajudar les comunitats autònomes que estem apostant per l’autonomia de les persones amb diversitat funcional”, ha afegit.