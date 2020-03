Opinió Dimas Vázquez sobre Compromís de Sueca

Connect on Linked in

Una altra impostura de Compromís de Sueca

Sempre hi ha qui en lloc de donar llum, dóna fum. Eixe és el cas del grup majoritari de l’oposició de l’Ajuntament de Sueca. I és que Compromís de Sueca no està per a donar lliçons. I si parlem de consells, els justets.



No els càpiga cap que complirem amb les recomanacions del Síndic de Greuges i que encara estan en tràmit. En conseqüència, no s’ha produït cap negativa del govern local com pretenen fer creure. Una cosa està clara: no farem com aquell que amagà el cap baix l’ala i va rebutjar la seua responsabilitat en haver vulnerat el principi constitucional de la llibertat d’expressió, un dels drets fonamentals protegits per la Carta Magna. Vostés ja saben de qui parle. Va refusar l’any 2010 les recomanacions número 106186 i 106187 i d’uns anys ençà puja a la trona del palau de la Carrera de San Jerónimo de Madrid per a predicar allà el contrari del que feia ací.



“Compromís de Sueca exigeix per a ells, ara que no mana, el que va negar a l’oposició quan manava”, podria ser el titular que, en poques paraules, definisca aquesta nova impostura. El Síndic ens recomana, en primer lloc, que fem cas de la queixa presentada per la portaveu del grup majoritari de l’oposició.



Reclamen ara l’espai que durant gran part de la passada legislatura ens negaren als partits que havien deixat fora del govern local. Ja se sap: “Fes el que dic, però no el que faig”. Ho havíem sol·licitat formalment per escrit, fet que ara, per a fer més gran la seua manera de fer política amb la mentirola per bandera, neguen.



D’aquesta qüestió ja saben quina és la situació de l’espai físic a les dependències municipals i que Compromís mai va donar solució mentre governava. Ara, la limitació s’ha agreujat amb la incorporació temporal de personal per a impulsar l’ocupació.



El que no anem a fer, i ara ja ho saben, és enviar a un grup d’empleats municipals a què instal·len les seues oficines al casino o al bar del costat. Estem estudiant totes les possibilitats per atendre’ls. I si se’ls ha negat algun detall o expedient de gestió en horari d’oficina, cosa que no crec, que ho diguen. Pose la mà en el foc per les funcionàries i funcionaris com confie que també faça Compromís de Sueca.



Respecte a la queixa presentada per la placa, que també es troba tramitant, tindran deguda resposta en temps i forma; que no els càpiga cap dubte. Ja sabem que demà reclamaran que tapem els clots dels carrers i camins que ells mai repararen. I més coses que no vénen al cas per què Compromís ens ha deixat unes quantes sorpreses desagradables a l’ajuntament. Roma no es va fer en un dia ni Zamora en una hora.