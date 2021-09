“Origen Cullera, Capital Gastronòmica de l´Arròs”, premi a la millor promoció gastronòmica del 2021

Connect on Linked in

La localitat ha guanyat el Premi Turisme Comunitat Valenciana, atorgat per la Generalitat, en la categoria de “promoció i comunicació turística”

Des de la presentació de “Origen Cullera, Capital Gastronòmica de l’Arròs” les accions i campanyes de promoció dutes a terme per l’Ajuntament de Cullera a través de la Regidoria de Turisme per a posicionar Cullera com a destí gastronòmic, no han cessat.

Aquest esforç i treball de promoció han sigut ara reconeguts per la Generalitat Valenciana amb un “Premi Turisme de la Comunitat Valenciana” en la categoria de “promoció i comunicació turística”.

El guardó, concedit també a “Castelló Ruta del Sabor”, reconeix les accions o campanyes de comunicació turístiques noves que hagen suposat una millora del posicionament del destí en els diferents mercats, a més d’un increment del flux turístic.

“Agraïm aquest reconeixement per part de la Generalitat, perquè aquesta campanya és el reflex de l’aposta ferma del consistori per posicionar Cullera com a Capital Gastronòmica de l’Arròs”, ha assegurat la regidora de Turisme, Débora Marí.

Marí ha destacat a més que l’objectiu és “reivindicar la localitat com un dels destins vacacionals de referència de la Comunitat Valenciana, no sols per la seua oferta de sol i platja, sinó també com a punta de llança d’un puixant turisme gastronòmic que no entén d’estacionalitat”.

En aquest sentit, la titular de turisme de l’Ajuntament ha volgut agrair “la labor i el compromís del Club de Producte Artesans de l’Arròs per posar en valor la nostra tradició, els productes de Km0, la qualitat i com no, la seua aposta per la innovació al voltant del nostre producte estrela”.

Promoció de “Origen Cullera, Capital Gastronòmica de l’Arròs”

La presentació de la nova marca “Origen Cullera, Capital Gastronòmica de l’Arròs” durant el mes de maig passat va ser el tret d’eixida d’una campanya de promoció i comunicació a 360 graus, a través de la qual s’ha reforçat el posicionament del destí. Una campanya a més amb un objectiu clar: ensenyar al món l’oferta completa del municipi.

L’esforç i la dedicació tant del sector públic com del sector privat de la localitat han permés sumar accions de comunicació tant en línia com offline, a més d´esdeveniments i jornades per a donar vida a la nova marca, dotar-la de contingut i aproximar-la als visitants i turistes de la ciutat. En este punt cal destacar el treball conjunt del Club de Producte Artesans de l´Arròs i de l´Asociació d´Hostaleria de Cullera.

La campanya ha sigut present en suports de màrqueting, en televisió, en ràdio, en portals de reserva de viatges, en blog de viatgers i també en xarxes socials.