La nova pista de patinatge de velocitat de Paiporta, acull els pròxims 4 i 5 de Maig, el Campionat d’Espanya de patinatge de velocitat.



Més de 400 corredores i corredors participaran en l’esdeveniment , organitzat pel club de patinatge de velocitat de Paiporta

Els pròxims 4 i 5 la nova pista de Patinatge de velocitat de Paiporta acull el Campionat d’Espanya de patinatge de velocitat.

Un campionat en el qual s’espera la participació de quasi 400 corredors.

Un esdeveniment que per Isabel Martin, alcaldessa de Paiporta, i tot el seu equip de govern és un orgull, i reconeix el campionat com una cita històrica pel poble.

Isabel, també parla de l’esforç de l’ajuntament per fomentar l’esport a tota la ciutadania, i aporta una dada molt important, aquest esport és un esport en el qual la dona te una presència continua



En la roda de premsa celebrada aquest matí en l’ajuntament de Paiporta, també hi ha estat present Carlos Tomas, president de l’equip de velocitat de Paiporta i entrenador cap de l’equip.

Ha parlat de la importància d’aquest campionat per als participants, així com per al poble, per l’impacte turístic que va ha proporcionar



Vicent Marti President de la Real Federació Autonòmica de Patinatge de Velocitat, ha comentat en la roda de premsa el difícil que va ser aconseguir aquest campionat, ja que està molt disputat per moltes autonomies, finalment han sigut la Comunitat Valenciana i la localitat de Paiporta les elegides.