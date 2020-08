Paiporta aprova el Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible (PACES)

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament elaborarà un inventari d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i, abans de 2030, les reduirà un 40%, s’abastirà com a mínim en un 27% de renovables i reduirà el consum energètic en el mateix percentatge. El treball per la conscienciació ciutadana serà fonamental

El ple de Paiporta va aprovar el Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible (PACES), un document que compromet al consistori a una sèrie d’objectius concrets en la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, l’aposta per les energies renovables i la lluita contra el canvi climàtic, tant en la seua activitat com a institució, com amb la difusió de bones pràctiques entre la ciutadania de la localitat.



El document, impulsat per la Diputació de València dins del marc de les directirius de la Unió Europea, deriva de l’adhesió al Pacte d’Alcaldies pel Clima i l’Energia a l’abril de 2016 i compromet al consistori a realitzar un inventari d’emissions derivades de l’activitat de l’Ajuntament, i a reduir-les en un 40% abans de 2030. A més, l’activitat municipal s’haurà d’abastir de renovables al menys en un 27% abans d’aquesta data i, en el mateix percentatge, un 27%, s’haurà de reduir el consum energètic en 10 anys. L’Ajuntament de Paiporta ja ha pres algunes mesures en la línia d’avançar cap a aquests objectius.



Tot i això, el PACEs també contempla la realització d’avaluacions cada 2 anys per a informar de l’evolució de les iniciatives municipals. En total, el pla contempla 56 accions concretes fruit de l’estudi realitzat sobre el consum energètic de l’activitat de l’Ajuntament que s’aniran desplegant en els pròxims anys fins a arribar als objectius al 2030.



Centenars de ciutats de tota Europa, de l’estat espanyol i valencianes s’han compromés en aquest pla conjunt, el més ampli que implica a les entitats locals.



L’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, ha explicat que “el compromís del govern de Paiporta amb la lluita contra el canvi climàtic és total i absolut, i intentarem anar més enllà dels objectius mínims, perquè és l’única eixida que ens queda: Revertir la crisi climàtica amb accions decidides i valentes des de les administracions”.



El regidor d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, Pep Val, ha afegit que “seran fonamentals les campanyes de conscienciació, ja que l’Ajuntament suposa sols entre el 2% i el 3% del consum total del municipi i, per tant, és indispensable que la ciutadania ens acompanye i seguisca el nostre exemple de treball per un planeta més habitable”.



La proposta del Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible (PACEs), presentada al ple ordinari de juliol, va eixir endavant per unanimitat a petició de l’àrea d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat.