Paiporta aprova la proposta de Compromís per a instar al Govern a la retirada del pla de peatges

Compromís va presentar una moció a l’últim plenari municipal instant al Govern de l’Estat a què no torne a implantar peatges a les carreteres i que presente un pla de xoc amb finançament suficient per a la millora de tota la xarxa de rodalia de l’Estat. La proposta va tindre suport de tota la corporació, a exempció del vot en contra del PSOE.

El passat 6 de maig vam conéixer que el govern de l’Estat ha adquirit el compromís amb la Comissió Europea d’implantar peatges a les carreteres a partir de l’any 2024, començant amb les autopistes i autovies i estenent la mesura a tota la xarxa estatal de carreteres. La proposta de l’Estat ha sigut rebutjada per molts ajuntaments, inclús les Corts s’han manifestat per unanimitat per a exigir al Govern que descarte el peatge en l’AP-7 i garantisca la seua “gratuïtat total”.

Des de Compromís han mostrat la seua sorpresa davant la postura del PSOE de Paiporta, que va rebutjar la moció “quan fins i tot el seu propi partit ha rebutjat a les Corts la proposta”. Per al portaveu de Compromís, Pep Val, aquesta proposta es tracta de “el retorn d’uns peatges que ja han estat discriminatoris durant molts anys per als valencians i valencianes”.

Val ha conclòs demanant al PSOE local que “pensen en els seus veïns i veïnes, i també en els interessos dels valencians. Durant dècades hem estat la segona comunitat autònoma amb més quilòmetres de vies de pagament, només per darrere de Catalunya, aquesta proposta és un insult al nostre territori. Els valencians i valencianes ja tenim més que pagades les nostres carreteres”.

A banda d’instar al govern de l’Estat que retire immediatament el pla per a implantar peatges a tota la xarxa estatal de carreteres a partir de l’any 2024, l’Ajuntament de Paiporta demanarà al govern de Pedro Sánchez que redacte el projecte del tren de la costa entre Dénia i Gandia per a accelerar la seua execució, que accelere la inversió i els treballs d’execució de tots els trams del Corredor Mediterrani i que proporcione un finançament al transport metropolità de València homologable i proporcional al d’altres ciutats de l’Estat.