Paiporta celebra el Dia de l’Orgull LGTBI amb una completa programació

La Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Paiporta ha programat per als pròxims dies una sèrie d’activitats per a celebrar el Dia Internacional de l’Orgull LGTBI, que es commemora a nivell mundial al voltant del 28 de juny. Baix el títol ‘Trau l’Orgull LGTBI’, les accions del consistori se centren en sensibilitzar a la societat sobre la necessitat de continuar treballant per la igualtat real de drets, així com per a reivindicar la visibilitat del col·lectiu de persones lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals.



L’Ajuntament de Paiporta aposta amb fermesa per una societat diversa en la qual totes les identitats tinguen cabuda davant la problemàtica enquistada i creixent de la LGTBIfòbia.



Les activitats van dirigides a tot tipus de públic, amb una atenció especial a la gent jove del poble. Així, les dos primeres accions seran de sensibilització als instituts de Paiporta: Dilluns 17 de juny, a l’IES La Sénia, i dimarts, dia 18, a l’IES Andreu Alfaro. La següent activitat de ‘Trau l’Orgull LGTBI’ serà la inauguració de l’exposició ‘Donant la cara. Un passeig per la diversitat’, del Col·lectiu Lambda, amb una xarrada sobre salut sexual i VIH a càrrec de Pere Salmerón, psicòleg autor del llibre ‘El proceso emocional tras el diagnóstico VIH’. L’activitat començarà a les 18.30 hores a l’Espai Paiporta Conviu (Mestre Serrano, 23).



El dimecres, 26 de juny, s’ofereix contacontes per la diversitat a la Biblioteca Pública Maria Moliner Ruiz, a càrrec del Col·lectiu Lambda, en una sessió gratuïta que començarà a les 18.00 hores. I el dia 28 es penjarà a la façana de l’Ajuntament de Paiporta la bandera de l’arc de Sant Martí, símbol de la lluita pels drets de les persones LGTBI. Per últim, des del consistori es convoca a la manifestació de l’Orgull del dia 29 de juny, que començarà a les 19.00 hores a la Porta de la Mar de València.