Paiporta celebra el Dia Sense Cotxe aquest dimarts

L’Ajuntament allibera de trànsit rodat 8 carrers amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible





Paiporta celebra aquest dimarts, 22 de setembre, el Dia Sense Cotxe, dins de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible. La Regidoria d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat alliberarà de trànsit rodat 8 carrers i una plaça del nucli antic de la localitat. El Dia Sense Cotxe se celebra a desenes de ciutats valencianes, espanyoles i europees per a conscienciar sobre la necessitat de canviar el paradigma de la mobilitat per a fer-la més respectuosa amb el medi ambient, en una aposta decidida pels mitjans de transport de baixes o nul·les emissions de gasos d’efecte hivernacle.



Els carrers que quedaran alliberats de trànsit rodat són Primer de Maig, Marià Benlliure, La Font, Pintor Sorolla, Sant Roc, La Pau, Doctor Cajal i Constitució, a més de la plaça Cervantes. Durant aquesta jornada, com és habitual, el transport públic és totalment gratuït.



Des de fa cinc anys, Paiporta se suma a la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible amb múltiples activitats, que enguany han quedat reduïdes a aquesta jornada sense cotxes a causa de les restriccions en les activitats grupals a causa del coronavirus Covid-19.



L’Ajuntament de Paiporta està totalment alineat amb la filosofia de la mobilitat sostenible i, de fet, guia les seues actuacions d’acord amb el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) aprovat al 2017, i que posa en el centre de l’acció una manera de moure’s sense contaminació, amb prioritat pels desplaçaments a peu o en mitjans de transport alternatius al cotxe privat.



Així, recentment s’ha continuat amb el pla de millora d’accessibilitat de voreres i guals, per tal d’afavorir a les persones majors o amb diversitat fucional, amb intervencions a 20 punts de la localitat i 16 carrers. És tan sols l’última actuació d’un estratègia a llarg termini que es mantindrà en les pròximes dates.



A més, en els últims cinc anys, Paiporta ha incrementat un 50% la xarxa de carrils bici de la localitat i, a més, ha interconnectat els trams existents amb anterioritat i ha construït enllaços amb les localitats veïnes de Benetússer i Picanya que, al seu torn, donen accés al carril bici de la CV-400 per a arribar a València, i seran el futur enllaç amb l’anell verd metropolità, al qual s’accedirà per Picanya.



Aquesta via ciclopeatonal de 52 quilòmetres, obra de la Generalitat Valenciana, continua avançant, i donarà accés des de Paiporta a tota l’àrea metropolitana de València i a l’Horta Nord, per una banda, i a l’Albufera i les platges d’El Saler, per l’altra. I tot això amb eixida des de la plaça de l’Església de Sant Jordi, pel camí del Mal Pas.



Les accions de l’Ajuntament en favor d’una mobilitat amb el mínim d’emissions de gasos d’efecte hivernacle per tal de combatre el canvi climàtic també se substancien en el canvi de la flota de vehicles d’ESPAI i la Policia Local a la tecnologia elètrica o híbrida, la instal·lació de semàfors didàctics i amb compte enrere, o les conversions a zones de vianants de trams del centre ocupats anteriorment per trànsit rodat, i que es reprendran en aquesta legislatura.